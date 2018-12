TAJNA MESIJEVIH SLOBODNJAKA: Ključ je u OVOM detalju (VIDEO)

Fudbaler Barselone Lionel Mesi je u 2018. godini postigao 10 golova iz slobodnih udaraca, a do 2008. godine ih nije izvodio!

Slobodnjaci su mu postali neverovatno ubitačni, a Marca je napravila analizu kako je Argentinac kroz godine mijenjao tehniku izvođenja slobodnih udaraca.

Sve dok nije pronašao čarobnu formulu.

Leo Messi’s (🐐) free kick goals during the years. Remarkable stats pic.twitter.com/m0hgvlHxGS — Spanish Football Australia 🇦🇺🇪🇸 (@LaLigaAustralia) December 14, 2018

Ako gledamo samo špansku Primeru, svoj prvi gol iz slobodnjaka Mesi je postigao u sezoni 2008./2009. i to iz 13. pokušaja. Poslednje dve godine ih je toliko usavršio da je slobodan udarac u zoni 25 metara od gola rivala za Barsu gotovo kao penal.



Jednu od glavnih promena u izvođenju slobodnjaka Mesi je napravio u postavljanju desne noge. Ranije bi mu stajna noga svu težinu balansirala na spoljnom delu kopačke i zbog toga bi često gubio ravnotežu i preciznost.

Sad je celim stopalom na travi i to mu daje stabilnost. I ubojitost. Ne samo to, promenio je i položaj gornjeg dela tela (ramena i prsa idu prema napred). Uz sve to i završni pokret tela nije isti kao u ranijim slobodnjacima.



Mesijevi golovi iz slobodnjaka

2004/05: 0 slobodnjaka

2005/06: 0 slobodnjaka

2006/07: 1 slobodnjak - golova: 0

2007/08: 5 slobodnjaka - golova: 0

2008/09: 7 slobodnjaka - golova: 1

2009/10: 16 slobodnjaka - golova: 2

2010/11: 21 slobodnjak - golova: 1

2011/12: 49 slobodnjaka - golova: 3

2012/13: 44 slobodnjaka - golova: 3

2013/14: 36 slobodnjaka - golova: 3

2014/15: 50 slobodnjaka - golova: 2

2015/16: 42 slobodnjaka - golova: 4

2016/17: 45 slobodnjaka - golova: 2

2017/18: 72 slobodnjaka - golova: 7

2018/19: 19 slobodnjaka - golova: 4

Milan je već dva puta propustio priliku da se učvrsti na četvrtom mestu koje vodi u Ligu šampiona, a sada mu se pruža prilika da to učini protiv Fiorentine na San Siru. Kvota na keca je primamljiva - 2,20. Pogledajte sve kvote kladionice MOZZART za Milan - Fiorentina.

Kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir