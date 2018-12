ZVEZDINA POLUSEZONA IZ SNOVA: Ovako je trener Vladan Milojević prokomentarisao blistavu jesen crveno-belih

"Čestitam mojim igračima i Čukaričkom, posebno svima koji su pokušali da naprave ovakav teren kakav je mogao. Radili su, čistili su sneg, da omoguće da se odigra utakmica. Koliko je moglo, utakmica je bila sadržajna i kvalitetna, mislim da smo zasluženo pobedili i završili godinu kako smo i započeli", rekao je Milojević za televiziju Arenasport.

Zvezda je večeras pobedila Čukarički sa 2:1, u poslednjem kolu jesenjeg dela prvenstva, koje je završila na prvom mestu, kao jedina neporažena ekipa.

"Čestitao bih igračima oba tima na borbi. I po ovakvim uslovima je moglo šta da se vidi, da su bili bolji i fudbal bi bio kvalitetniji. Došli smo na Banovo brdo rešeni da dobijemo utakmicu i tako završimo 2018. godinu. Na samom početku meča kolega Simo Krunić je probao sa tri igrača u poslednjoj liniji, sa jako brzim bokovima, i trebalo nam je malo vremena dok smo se snašli, zadovoljan sam kako smo to rešili", rekao je Milojević na konferenciji za medije.

"Drugi penal smo promašili i ušli u nervozu, jer protiv kvalitetne ekipe kakva je Čukarički i teškom terenu može u svakom trenutku da dodje do greške", dodao je on.

Milojević je pohvalio trenera Čukaričkog i sam klub, pošto su u timu brojni mladi igrači iz omladinske škole.

"To je pravo blago i od svog trenera mogu mnogo da nauče. Srećan sam što vidim te momke, koji su bili tu i kada sam ja bio trener, da igraju za prvi tim. Mnogo sam zahvalan Čukaričkom na svemu što mi je dao", naveo je on.

Ocenio je da je prvo poluvreme večerašnje utakmice jedno od najboljih koje je njegova ekipa odigrala ove sezone.

"Uvek je najgore igrati pred kraj, jer dolazi do pražnjenja. Najbitnije je da se niko nije povredio u jako teškim uslovima. Hteli smo da igramo kao što to inače radimo, bez obzira na teren, videli ste od početka i Ričmonda Boaćija i Vujadina Savića, prvi put su bili starteri još od meča protiv Liverpula. Veliki su profesionalci, želeli su svi da igraju i to me raduje", dodao je on.

Trener crveno-belih rekao je da je sezona završena na najbolji način.

"Imali smo polusezonu iz naših snova. Ostvarilo se ono što smo očekivali, imali smo baš dobru 2018. dobre stvari su napravili moji momci. Ušli smo u Ligu šampiona, bili smo tu gde smo želeli, a neke stvari smo mogli i bolje. Idemo na zaslužen odmor i videćemo šta nas sve čeka u 2019. godini", naveo je Milojević.

Trener Čukaričkog Simo Krunić bio je nezadovoljan posle meča, a upitan da li ima šta da zameri svojim igračima, rekao je: "Normalno da nemam svojim igračima sta da zamerim".

"Čestitam im na odigranom, borili su se celu utakmicu. Normalno da nismo mogli da pariramo Zvezdi sa 10 igrača, a čak i tada smo pokušavali da stvaramo šanse", naveo je Krunić.

On je na konferenciji za novinare rekao da je teško suprotstaviti se Zvezdi i u punom sastavu, a kamoli sa desetoricom igrača i čestitao je crveno-belima na postignutim rezultatima.

"Nije bilo lako po ovakvom terenu, dinamična utakmica, teška, ali najvažnije je da je prošlo bez povreda. Čestitam Zvezdi na svemu što je prikazala ove godine, postigla je vrhunske rezultate. Iako sa 10 igrača, pokušali smo da ugrozimo ovako jaku Crvenu zvezdu. Ne možemo da se poredimo u nekim stvarima, ali mnogo nas je poremetilo to isključenje. Dali su maksimum i ja čestitam mojim igračima na svemu što su prikazali u jesenjem delu", rekao je Krunić.

(Beta, Foto: Starsport)

Kurir

Autor: Kurir