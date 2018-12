UDBAŠI SU GA PRETUKLI PO NALOGU ČELNIKA SPLITSKOG HAJDUKA POSLE ČEGA JE NAPUSTIO JUGOSLAVIJU: Zlatni fudbalski olimpijac sabotirao je Tita i smislio PAKLENI PLAN kako da se osveti za batine! (VIDEO)

Ante Žanetić rođen je 18. januara 1936. godine u Blatu na ostrvu Korčuli, gde je u tamošnjem Zmaju započeo fudbalsku karijeru 1952. godine. Naredne 1953. godine prelazi u u Dubrovnik, a 1955. u Hajduk iz Splita za koji je igrao do leta 1961. godine kad je emigrirao iz Jugoslavije.

Za Hajduk je odigrao 254 utakmice i postigao 41 pogodak, a napustivši Jugoslaviju u Belgiji je nastupao za Briž, ali je zbog bolova u leđima rano morao da prestao s igranjem pa se iz Belgije 1968. odselio u Australiju, gde je kratko bio trener Kroacije iz Sidneja.

Žanetić je za reprezentaciju Jugoslavije od 1959. do 1960. godine odigrao 15 utakmica i postigao 2 pogotka. U Rimu je 1960. osvojio zlatnu olimpijsku medalju, a iste godine učestvovao je i Evropskom prvenstvu u Francuskoj 1960. godine, gde se okitio srebrom.



DOKUMENTARAC KOJI JE PODIGAO VELIKU PRAŠINU

Deo biografije osvanuo je u medijima, a Ante je bez dlake na jeziku govorio o tome kako je emigrirao u Australiju, kao i zašto je sabotirao Tita.

– Tada je trener Hajduka bio Milovan Ćirić, a ja sam želeo da Dinamo osvoji prvenstvo, ali trener me kod rezultata 1:0 za Dinamo izbacio iz igre. Na kraju je bez mene Hajduk pobedio, a Crvena zvezda postala šampion. Uveče je uprava Hajduka organizovala trojicu koji su me pretukli. Uprava Hajduka je to namestila, pa u njoj su sve bili udbaši – kaže u filmu Žanetić.

Tada je smislio plan, ostao je u Hajduku, ali je želeo da napakosti onima koji su naložili da se pretuče. Nekoliko meseci nije igrao fudbal, otišao je kod roditelja, spominjalo se da će preći u Dinamo, ali kada su mu došla dva člana uprave Hajduka, pristao je da potpiše ugovor na pet godina.

– Hajduk je slavio 50 godina postojanja, Tito je bio pokrovitelj proslave, a ja sam je sabotirao. Tada sam potpisao ugovor, ali već tada sam odlučio kako ću pri prvom odlasku u inostranstvo tamo i ostati. Tako je i bilo – rekao je Žanetić.

kurir.rs / kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir