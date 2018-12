KAD SOLSKJER POLUDI Nemanju Matića i društvo očekuje pakao! Novi trener Mančester junajteda ovako vodi treninge: Da li postoji j...a šansa da šutiraš? Zašto j...o dodaješ tu loptu? (VIDEO)

Legendarni fudbaler sedeće do kraja sezone na klupi kluba sa Old traforda čiji je dres uspešno nosio. Norvežanin stiže iz Moldea, gde je pre samo dve nedelje produžio ugovor do 2021. godine. Ali, poziv Crvenih đavola se ne odbija.

Svakako će jedan od prvih zadataka nekada sjajnog napadača biti da popravi efikasnost ekipe. Junajted je u dosadašnjih 17 kola Premijer lige postigao samo 29 golova, i trenutno se nalazi na šestom mestu sa 11 bodova zaostatka za mestom koje vodi u Ligu šampiona.

Solskjer će svakako primeniti ono što je radio u Moldeu, a ako je suditi po jednom snimku sa treninga ovog kluba, igrače Mančester junajteda očekuje pakao.

"Neka j...a šansa, bilo ko da šutira? Ti si na 16 metara od gola i j...o dodaješ tu loptu? Šutiraj! Nećeš nikada postići gol ako ne šutiraš! Završi!", urlao je Solskjer.

Nema sumnje da će Lukaku, Rašford, Marsijal, Sančez i ostali igrači zaduženi za golove biti pod velikim pritiskom, a isto tako nema sumnje da će ovakav ton na treninzima biti muzika za uši za navijače Junajteda.

Kurir sport

Foto: Printskrin

Kurir

Autor: Kurir