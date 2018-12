BAHATI KRISTIJANO RONALDO ŽESTOKO UVREDIO ROMU: Portugalac je OVIM REČIMA navukao bes fudbalera i navijača rimske Vučice!

Portugalac će prvi put kao igrač Stare dame na megdan Vučici, ali već ima iskustvo igranja protiv rimskog kluba.

Ronaldo je kao član Mančester junajteda u sezoni 2006/07 praktično sam pobedio Italijane na Old trafordu kada je bilo 7:1. On se prisetio te utakmice i nije propustio priliku da žestoko oplete po narednom rivalu.

"Vodili smo 6:0 kada me je jedan igrač Rome molio da prestanem da driblam. Neki su pretili da će me namerno povrediti. A bila je to puno jača ekipa Rome od ove sada", izjavio je Ronaldo.

Portugalac tu nije stao. Dodatno je opleo po Romi.

"Kad malo bolje razmislim, u ovoj ekipi Rome nema nikog s kim bih mogao da razmenim dres na kraju meča", rekao je bahati Ronaldo.

Juventus je uoči ove utakmice suveren na čelu tabele sa 46 bodova, osam više u odnosu na Napoli. Stara dama ima 15 pobeda i jedan remi, uz gol razliku 33:8. Roma je sedma sa 24 boda, tri manje u odnosu na Milan koji je četvrti na poziciji koja vodi u Ligu šampiona.

