TERZIĆ OTKRIO KOLIKO JE PREDSEDNIK SRBIJE UČINIO ZA ZVEZDU: Vučićev duh lebdi nad Marakanom! Hvala mu na svemu

Terzić je u intervjuu za TV "Prva" pričao i o finansijskom poslovanju, odlascima i dolascima u januarskom prelaznom roku, optužbama "Lekipa"...

Počeo je govoreći o učešću u Ligi šampiona.

"Mi smo od UEFA zaradili 22,5 miliona evra kao bonus za učešće, ali je za mene najveći benfit od igranja u Ligi šampiona to što je Crvena zvezda vraćena na mapu Evrope", rekao je Terzić i didai:



"Ove godine Zvezda je zaradila više od 50 miliona evra, a u budžet Republike Srbije smo uplatili 6,7 miliona evra. Dug se kreće oko 12 miliona evra, ali što je najvažnije, ne opterećuje poslovanje kluba".

foto: Starsport©

Generalni direktor je naročito ponosan kvalitetom Zvezdine ekipe.

"Ono što ne možemo da vodimo u knjigama, a što posedujemo, jeste veliki kapital u igračima. Mnogo smo investirali u njih i sada je samo pitanje na koji način ćemo se odlučiti da poslujemo u januarskom prelaznom roku jer imamo ponude za gotovo sve najbolje igrače. Da li rasprodati celu ekipu i potpuno anulirati postojeći dug ili zauzeti srednju meru svih ideja i jačati tim, a postepeno smanjivati dug".

Postoje, međutim, igrači koji ne mogu da idu.



"Bez obrzira što smo Marina doveli za 700.000 evra, a sada možemo da ga prodamo za petostruko više, moj čvrst stav je da ne može da ide. Golman Borjan sigurno ostaje, a želja trenera Vladana Milojevića je da Ben ne ode".

Terzić je objasnio kako je predsednik Aleksandar Vučić pomogao Zvezdi, zbog čega mu je beskrajno zahvalan.



"Za ove četiri i po godine imali smo veliko razumevanje državnog rukovodstva koje je verovalo u ovaj projekat. Pre svega – razumevanje predsednika republike Srbije Aleksandra Vučića koji je na indirektan način poslao poruku svima da Crvenoj zvezdi treba pomoć. Poslao je jasnu poruku da treba pustiti ljude da rade svoj posao i organizuju klub na kvalitetan način, da bi se ti dugovi mogli vratiti. Ta poruka je jasno prihvaćena, mnogi poverioci koji su mogli da blokiraju Crvenu zvezdu to nisu činili jer su verovali u crveno-bele, bez obzira što Vučić to nikada nije želeo da kaže. Osećalo se nekako da njegov duh lebdi nad 'Markanom'. Taj kredit u vremenu koji nam je dala država nam je bila najveća pomoć".

Terzić je govorio i o pisanju "Lekipa" da je jedan čelnik Zvezde uplatio ogromnu sumu novca da će crveno-beli od PSŽ-a u Parizu izgubiti sa pet golova razlike.

"Kada je prva informacija došla do nas, mislili smo da je šala, a onda se pretvorilo u šok. Svi mi u Zvezdi smo dosanjali san. Dočekali smo svoji pet minuta da vidimo svetla velike evropske pozornice. I odjednom se baci mrlja. To je suludo. Znam sebe i svoje saradnike, igrače, stručni štab... Znao sam da niko iz Crvene zvezde ne može da bude involviran u to. Raspitali smo se koja je najbolja advokatska kancelarija u Parizu i angažovali je. Mi ne možemo da tužimo "Lekip", jer je list preneo informacije iz Tužilaštva. Na kraju smo saznali da je sve počelo od nekog autonomnog organa iz UEFA. Tražili smo od francuskog Tužilaštva da sve nas iz Zvezde saslušaju, a rekli su nam da ne mogu pre januara. Šta stoji iza svega toga?", pita Terzić i odgovara:

"Postoje razne spekulacije, imamo i mi neke informacije. Mislim da je Zvezda kolaterna šteta, a da je meta na nekoj potpuno drugoj adresi".

(Kurir.rs/Kurir sport, Foto: Starsport)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir