KAKVA IRONIJA: Pogba oterao Murinja iz Mančestera, a sada mu se zahvaljuje za saradnju!

Fudbaler Mančester junajteda Pol Pogba zahvalio je bivšem treneru Žozeu Morinju što mu je pomogao da napreduje kao igrač i kao osoba, za vreme zajedničke saradnje na Old Trafordu.

Morinjo je za tadašnji rekordni transfer od 89 miliona funti, u avgustu 2016. godine, doveo Pogbu iz Juventusa, ali oni nisu bili u dobrim odnosima. Portugalski trener je u utorak otpušten zbog loših rezultata, pa će ekipu do kraja sezone predvoditi Ole Gunar Solšer.

"Osvojili smo trofeje sa Žozeom i želim da mu zahvalim na tome. On mi je pomogao da napredujem i kao osoba i to je to", rekao je Pogba, preneli su britanski mediji.

Morinjo je izbacio Pogbu iz tima sa tri poslednje prvenstvene utakmice.

"Radili smo čak i kada nije sve bilo kako treba. Ali, to je prošlost i želim da mu zahvalim na tome", dodao je francuski fudbaler.

Junajted je juče pobedio Kardif sa 5:1, što je prvi put da je ta ekipa postigla pet golova, otkako je tim predvodio Aleks Ferguson u svojoj poslednjoj utakmici, protiv Vest Bromviča u maju 2013. godine, kada je bilo 5:5.

"Srećni smo što je prva utakmica novog trenera ovako prošla. Sada je važno da tako nastavimo. Ne možemo da igramo ovako, postignemo pet golova, a onda da izgubimo u narednom meču", naveo je Pogba.

Posle 18 utakmica u Premijer ligi, Mančester junajted je šesti na tabeli sa 19 bodova zaostatka za prvoplasiranim Liverpulom.

Kurir sport/beta

Foto: Reuters

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir