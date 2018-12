ZVEZDA SVAKOM RIVALU TOKOM JESENI DALA GOL: Delije, zavalite se i uživajte! Ovo su svi pogoci crveno-belih u blistavoj polusezoni (VIDEO)

Izabranici Vladana Milojevića golmane rivala uspeli su da matiraju 78 puta tokom protekle polusezone od čega su 55 pogodaka postigli u domaćem šampionatu, 17 na internacionalnoj sceni i šest u Kupu Srbije.

Najveći doprinos impresivnom učinku dao je El Fardu Ben, najbolji strelac šampiona Srbije sa 17 golova pored kojih je stigao i četiri puta da asistira.

Neretko su rivale stavljali na muke i Veljko Simić i Milan Pavkov sa po sedam pogodaka, a povratnik u crveno-bele redove koji je letos stigao iz Zemuna upisao je i sedam asistencija, pa sa Markom Marinom i Lorencom Ebisiliom deli prvo mesto među pakerima.

Zvezda je iz igre postigla 54 gola od kojih 36 iz postavljenih napada, a 18 kroz kontranapade. Zanimljivo, 24 pogotka crveno-beli su postigli napadima kroz sredinu, dok su akcije po desnom krilu donele tri slavlja manje, a sa levog boka u pogotke je pretočeno devet pokušaja.

Skoro trećinu, odnosno 24 gola, tim iz Ljutice Bogdana dao je posle prekida.

Sedam puta igrači Zvezde bili su precizni sa bele tačke, posle kornera su tresli mrežu 11 puta, a jedna lopta završila je iza leđa golmana direktno iz slobodnog udarca. Četiri gola bila su proizvod uigranih akcija posle prekida, a jedna lopta je posle napada iz auta završila u mreži.

Kad su periodi igre u pitanju, odbrane Zvezdinih rivala najviše puta su kapitulirale od 60. do 75. minuta - 15 puta, jednom manje od 30. do 45, a potom slede periodi od 45. do 60. (13) i od 15. do 30. minuta (12).

Najefikasniji meč crveno-beli su odigrali na stadionu „Rajko Mitić“ u okviru 8. kola Superlige kada je u Beogradu savladan Radnik rezultatom 6:0. Mreže rivala tim Vladana Milojevića nije uspevao da zatrese samo u četiri od 37 duela, protiv Spartaksa, Salcburga, Napolija i Liverpula, ali se svakom rivalu odužio bar jednim pogotkom u revanšu.

Crvena zvezda je postigla gol protiv svakog rivala, a na odmor je otišla uz niz od 47 superligaških duela na kojima je postigla pogodak.

(FK Crvena zvezda, Foto: Starsport)

Kurir

Autor: Kurir