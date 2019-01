ŠEKULARAC NADŽIVEO PROROČANSTVO KOLUMBIJSKOG VRAČA: Legendi Crvene zvezde predviđali da će umreti 2017. godine!

Bio je jedan od najvećih fudbalera koje je naša zemlja dala, bio je i druga Zvezdina zvezda i ostavio je neizbrisiv trag u našem fudbalu, što kao igrač, što kao trener.

U jednom od svojih poslednjih intervjua, koji je dao za nedeljnik Ekspres, govorio je svojoj životnoj priči, o kojoj se može snimiti film u nekoliko nastavaka.

foto: FK Crvena Zvezda

Posebno upečatljiva je njegova izjava o periodu dok je bio u Kolumbiji, što smatra za najlepši deo svog života. Ali, tada je imao i susret sa jednim kolumbijskim vračem, koji mu je prorekao sudbinu i sve što će mu se desiti.

Rekao mu je i da će umreti 2017. godine, ali je u periodu dok je davao intervju, već bila 2018. godina, pa je Šekularac istakao da je jedino to vrač promašio.

- Najlepši period mog života je pet godina koje sam kao fudbaler proveo u Kolumbiji (1968-1972). To je jedna divna nacija, dan-danas mi čestitaju rođendane i dan-danas me zovu… Međutim, tamo mi je jedan vrač rekao da ću morati da napustim Kolumbiju. Nisam verovao jer sam bio zaljubljen u tu zemlju, imao sam sve uslove za fenomenalan život. Ali učestvovao sam u jednom sudaru, gde nisam kriv, ali je detetu tom prilikom povređena noga. Imao sam veliki pritisak od rodbine tog deteta, ucenjivali su me i morao sam da odem.

foto: FK Crvena Zvezda

- Inače, taj vrač mi je sve predvideo što mi se kasnije dešavalo u životu, jedino nije pogodio godinu smrti. Rekao mi je da ću umreti 2017. godine. Odlazak iz Kolumbije me je posebno pogodio jer sam bio ludo zaljubljen u jednu Kolumbijku. U Kolumbiji sam igrao za dva najjača kluba: Milionaris i Santa Fe. Profesore, profesore, tako su me zvali - rekao je Šekularac.

Sahrana legendarnog Dragoslava Šekularca, kao i vreme komemoracije, biće naknadno saopšteni.

kurir.rs / kurir sport

