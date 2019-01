NAJVEĆA SENZACIJA BUNDESLIGE ZA KURIR: Plakao sam pet dana kad sam otišao iz Zvezde! (VIDEO)

Prošla sezona na pozajmici u Ajntrahtu bila je nagoveštaj za eksploziju talenta Luke Jovića u aktuelnoj takmičarskoj godini. Njegova vrednost na tržištu raste iz dana u dan, a evropski mediji ga sele u Real, Barsu i Bajern. Uprkos toj medijskoj gunguli, 21-godišnji golgeter i dalje sa obe noge stoji čvrsto na zemlji.



Da li si umoran od 2018. godine?

- Iskreno jesam, uhvatio me umor u poslednjih par utakmica. Imali smo ih zaista puno ove polusezone.

luka jović i mijat gaćinović foto: EPA/SRDJAN SUKI

Šta si još mogao da dobiješ od 2018. godine?



- Prezadovoljan sam ovom godinom, ali mislim da mogu napredovati još i očekujem da mi 2019. bude još bolja. Zahvalan sam bogu na svemu što mi se desilo i to je samo dokaz da se trud uvek isplati.

Šta očekuješ od 2019. godine u dresu Ajntrahta?

- Očekujem da nastavimo sa dobrim rezultatima. Mislim da imamo kvalitet da se nosimo sa ekipama koje se bore za plasman u Ligu šampiona.



Šta očekuješ od 2019. godine u dresu reprezentacije?

- Što se tiče reprezentacije voleo bih da dobijem više prostora na terenu, jer mislim da to i zaslužujem.



Kome je u tvojoj okolini bilo najteže dok se čekalo da dođu tvojih "pet minuta"?

- Pa sigurno mojoj porodici, oni su jedini znali koliko sam se ja namučio i šta sam sve propustio u životu zbog najbitnije sporedne stvari na svetu. Drago mi je da sam ih učionio srećnim i ponosnim.



Da li si čekajući svojih "pet minuta" počeo i sebe da preispituješ da nisi negde napravio grešku?

- Znao sam da su to donekle i moje greške, ali jednostavno nisam mogao da se pomirim s tim, verovao sam da zaslužujem veću šansu na terenu. Ajntraht me je povratio u život i ja ću im biti večno zahvalan.

luka jović foto: Starsport©

Da li je to čekanje bio najteži period u karijeru?

- Sigurno je taj neki period u Zvezdi i Benfici uticao negativno na mene, ali sam

ipak pokazao da sam mentalno jak i da nikad ne odustajem. I bog me je nagradio za to.



Da li misliš da je taj detalj o dečaku, koji sa ocem dolazi u veliki grad na probu u klub i noć provodi u autu, morao da donese srećan rasplet ove priče?

- Pre bih rekao da su mene ti detalji ojačali i da sam ja zbog toga još više radio kako bih uspeo u životu.



Kako gledaš na vreme u Lisabonu?

- Jako težak period za mene. Bio sam previše mlad i nisam mogao da se naviknem na novu sredini, da nisam više u Zvezdi. Otišao sam iz koluba posle deset godina i sećam se da sam prvih pet dana non stop plakao. Mnogo mi je pomoglo to što je Fejsa bio u klubu. On je čovek koji mi je puno pomogao u životu.



Da li bi slavio gol protiv Benfike?



- Sve zavisi. Ja sam zavoleo taj klub iako nisam dobio šansu u njemu. Bilo je tu i mojih grešaka. Jednostavno, nismo se dobro poklopili. Benfika je vrhunski klub sa vrhunskim navijačima i drago mi je da sam bio član najvećeg kluba u Portugalu.

Kad planiraš da ispuniš snove o uspesima u dresu Zvezde?

- Pred kraj karijere. Sad nije realno.



Kog trenera ćeš nositi u srcu do kraja života? Kog saigrača?



- Neugodno mi je da komentarišem, jer sam od svakog trenera imao priliku da naučim nešto i da napredujem. Od saigrača, ajde, rećiću da sam u u Lisabonu bio najviše opčinjen Žonasom, a da se najbolje slažem sa Filipom Kostićem.

Do kraja karijere

Ostao bih u Nemačkoj Da li Ajntraht ima kvalitet da bude prvak Nemačke?

- Trenutno nema. Dortmund i Bajern su dve ubedljivo najkvalitetnije ekipe u Nemačkoj. Mi ne možemo da pobeđujemo u kontinuitetu kao oni. Da li bi sebe mogao da zamisliš kako do kraja karijere igraš u Bundesligi?

- Voleo bih da ostanem u Bundesligi do kraja karijere. Svideo mi se način života u Nemačkoj, jako lepo se osećam u Frankfurtu.

Gde bi još igrao ako bi otišao u Englesku, Italiju, Španiju?

- Izbegao bih da se izjašnjavam, ali poznato je da svaki igrač ima cilj da bude u najboljim klubovima i da se bori za titule.

foto: Profimedia

Zahvalan Zvezdanu Terziću Rasteš uz ogromna očekivanja okoline. Kako ti je bilo da se nosiš s tim? Sad opet očekuju da tvoji golovi poguraju reprezentaciju ka vrhu?

- Ja sam bio mnogo dominantan u mlađim kategorijama, dešavalo se da dajem golove na 20 uzastopnih mečeva. Uvek se od mene mnogo očekivalo, ali kada sam ušao u prvi tim mislim da me je oborila ta negativna energija koja je bila u klubu te sezone. Zvezdan Terzić je to izjavio, jer je stvarno tako i mislio, on je bio jedini čovek u klubu koji je meni bio svakodnevna podrška.

Kako si se osećao kad pročitaš u novinama da te zovu srpski Falkao? Da li si ti video neku sličnost sa Kolumbijcem?

- Mislim da mi imamo neki sličan stil igre. Voleo bih da dostignem kvalitet iz njegovih najboljih dana.

kurir.rs / Dejan Petković

Kurir

Autor: Kurir