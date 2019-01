REČI KOJE PARAJU SRCE Milutin Šoškić se driljivom porukom oprostio od Dragoslava Šekularca: Zdravo brate, legendo! (FOTO)

Dragoslav Šekularac, druga Zvezdina zvezda i jedan od najvećih fudbalera u istoriji, bio je poznat po majstorijama na terenu i šarmu van njega.

Legendarni as rođen je 8. novembra 1937. godine u Štipu, makedonskom gradu u kome je živeo samo šest meseci pre nego što su mu se roditelji preselili u Beograd. Ljubav prema Crvenoj zvezdi bila je na snazi od malih nogu.

Znao je Dragoslav Šekularac da naglasi gde se najlepše osećao i zašto je posebno voleo duele sa večitim rivalom.

- Moji najsrećniji dani i trenuci bili su oni kad sam igrao u dresu Crvene zvezde. Mislim da je svima dobro poznata istina da je to naš najpopularniji klub i u zemlji i u inostranstvu. Iznad svega mi je prijalo što sam bio ljubimac gledalaca širom zemlje. Uvek su mi bile najdraže utakmice sa Partizanom. Ti mečevi imaju neku posebnu, skoro neobjašnjivu privlačnost i znam do sam redovno bio najsrećniji u trenucima kada slavimo pobedu nad fudbalerima crno-belih. Najviše sam voleo da vodim duele na sredini terena sa "poslovođom" Partizana Vladicom Kovačevićem, jer su to bili dvoboji puni znanja i tehnike, naravno i mozga. Uživao sam da me drži Velibor Vasović, možda najsnažniji i fizički najspremniji fudbaler protiv koga sam ikada igrao - pričao je Šekularac.

Njegov saigrač iz reprezentacije Jugoslavije, veliki prijatelj i vršnjak Milutin Šoškić, legendarni golman Partizana oprostio se od druga rečima koje teraju suze na oči.

"Blago Tebi što ćeš zauvek živeti, imao si se zašto i roditi. Zvrado brate, legendo. Neka ti je laka srpska zemlja", stoji u poslednjoj poruci slavnom fudbaleru.

Šoškić je rođen je 31. decembra 1937. godine, a pokojni Šeki je od njega bio stariji nepuna dva meseca...

