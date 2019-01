NAJBOLJI FUDBALERI SVETA DIVILI SE ŠEKULARCU: Evo šta su o Zvezdinoj zvezdi rekli Pele i Bobi Čarlton (VIDEO)

Reči hvale o Zvezdinoj legendi imali su mnogi svetski mediji, kao i njegovi prijatelji, planetarni poznati fudbaleri Pele i Bobi Čarlton.

- Šekularac je jedan od retkih evrospkih fudbalera koji bi mogao da igra za reprezentaciju Brazila. Pitao sam ga jednom da li su mu koreni slučajno brazilski. Bio je jedan od najbrže mislećih fudbalera – rekao je Pele.

Još jedno veliko ime u svetu fudbala, legenda Ser Bobi Čarlton, bio je Šekijev veliki prijatelj, koji nije štedeo reči pohvale na njegov račun.

- Neverovatan kreativac. U maštovitoj igri Zvezde i Jugosalavije, Šekularac je uvek prednjačio. Posle nekoliko utakmica koje smo odigrali jedan protiv drugog, rekao sam mu: „Više bih voleo da igram sa tobom, nego protiv tebe“ – rekao je engleski reprezentativac.

Nijednom selektoru nije bilo lako da pripremi taktiku za utakmicu protiv reprezentacije Jugoslavije, kada se u njenim redovima nalazi Šekularac.

- On je dirigent koji je u stanju da pokrene čitav tim ili da ga preporodi. Uz njega drugi igrači daju više. On igra bez treme, njegovi potezi su nepredvidivi, a pasovi vrlo tačni i blagovremeni – Lajoš Baroti, selektor Mađarske.

Neponovljivi dribler našao je svoje mesto i u „Enciklopediji evropskog fudbala za 1962“.

- Šekularac je bio izvanredan dribler, fudbaler neobično obdaren koji je zablistao još u najmlađim danima.

Tehnika, čvrstina i jak šut, glavne su karakteristike koje su zapale za oko francuskom „L’ekipu“.

- Dragoslav Šekularac je ljubimac Beograda, prva zvezda svoje ekipe. Ima nebrojane tehničke kvalitete. Moglo bi se čak reći da ih ima sve... Sjajnom pregledu i inteligenciji u igri on dodaje pokretljivost i čvrstinu – dobro je postavljen na svojim kratkim nogama – i jak šut – napisao je Žan Korni.

Poređenja Šekularca sa Peleom preplavila su svojevremeno i nemačke medije.

- Šekularac je igrao tako dobro da mišljenja izrečena pre Svetskog prvenstva u Čileu da je on evropski Pele nisu ni malo bila preterana... Šekularac je obdaren po prirodi. Njega postaviti u taktičke stege sasvim je nekorisno. Čak i više od toga – bio bi to greh prema njegovom talentu – napisano je u „Šport magazinu“

Reči hvale o Šekijevom driblingu ostale su zapisane i u čuvenom „Frans fudbalu“.

- Anđeo ili đavo? To je pitanje koje se postavlja kada se spomene Dragoslav Šekularac. On je fudbaler koji zna da na začuđujući način nametne svoju ličnost, načinjenu od lakoće, tehničke elegancije i ogromne privlačnosti. Taj mali čovek, uvek nasmejanog lica i optimističnog raspoloženja, predstavlja svet za sebe. Nesumnjivo, on ponekad preteruje u driblingu, ali je njegov dribling fascinantan. Na Svetskom prvenstvu u Čileu odigrao je senzacionalnu utakmicu protiv Urugvaja pa su ga protivnički igrači poneli na ramenima. To je u istoriji svetskih šampionata jedinstven slučaj odavanja priznanja. Šekularac je ličnost koja može da motiviše i podigne ceo tim. On ima neku vrstu šestog čula ili „oči na potiljku“ što mu dozvoljava da uoči prisustvo, pa čak i namere protivnika, koji hoće da ga spreči u akciji ili obori – Robert Vernj.

Čuveni „Sandej tajms“ dodelio je laskavo prvo mesto srpskom velikanu i proglasio ga najboljim na svetu.

- Najbolji igrači sveta su: 1. Dragoslav Šekularac, 2. Denis Lou, 3. Kvašnjak, 4. Hamrin, 5. Đani Rivera –Brajan Glenkvil.

Pohvale na račun Šekijevih čuvenih driblinga, kao i jugoslovenskog fudbala, zabeležene su i u Francuskoj.

- Dragoslav Šekularac je najznačajnija ličnost, inače veoma dobrog, jugoslovenskog fudbala – napisao je Žak Feran, francuski novinar, na koga se nadovezuje njegov kolega iz Poljske:

- Treba priznati da je Šekularac izuzetna ličnost. Jugoslavija mu duguje, u najvećoj meri, za sve uspehe na Svetskom prvenstvu u Čileu. Tamo, uostalom, talenti dolaze do izražaja i te ocene treba primiti bez diskusije – zapisao je Kazimir Griževski.

