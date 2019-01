ŠEKI ZBOGOM! NEKA TVOJA NEMIRNA DUŠA NAĐE VEČNI MIR! Održana komemoracija povodom smrti Dragoslava Šekularca (KURIR TV)

Druga Zvezdina zvezda biće sahranjena u 14.30 u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju.

"Ja sam dobio tu čast da se u ime mlađe generacije koju je trenirao, da se dostojno oprostim od Šekija. Mi smo u Zvezdi navikli da persiramo našim trenerima, učeteljima do kraja života, ali dragi moj eki hoću da ti gotovrim 'ti', da mi budeš otac. Da razgovaram sa tobom i da ti kažem da si bio veliki igrač i veliki trener. Imao sam tu čast da me trenirač. Umeo si ono što niko nije umeo, a to je da na okupu držiš ceo tim. To je taj šarm, kod tebe su i igrači na kupi bili zadovoljni. Imao sam privilegiju da se poslendih nekoliko godina intezivno družim sa tobom. Bio sam sa toobom u rodnom Štipu... najbolji igrač na svet. Mnogo uspomena Šeki, za ovih nekoliko godina. na kraju, u crvenoj zvezdi su bili veliki igrači, džentlmeni u kopačkama, fudbalska elegancija, majstori, bomba u nogama, ali dragi moj Šeki, niko nije bio kao ti", rekao je Boško Đurovski.

"Opraštamo se od Šekija, virtuoza fudbala, čoveka koji je deo istorije FK Crvene zvede koju je i sam stvarao. Majstorstvo na terenu nastavio je na trenerskoj kupi. O Šekiju je i lako i teško govoriti. Lako jer ima mnogo toga što je potigao, a teško jer ne postoje reči koje bi opisale ono što je uradio u fudbalskoj igri. Voleo je Zvezdu i tu ljubav delio sa publikom. Velika je njegova zasluga što je Zvezda postala najomiljenija. Njegove poteze su pokušavali da oponašaju, ali jedan je Šeki... Ovih dana smo dobili potvrdu kolika je veličina bila, navijači sa svih meridijana odaju mu priznanje, podsetili su se oni koji su ga gledali, a mlade naraštaje upoznali sa njim. Šeki je bio šaljivdžija, boem, pokazivao je svoj stav. Zvezda je ponosna što je u svojim redovima imala jednog Šekija. Dragi Šeki, poneo si sa sobom mane, a nama si stavio vrline, tvoje veliko fudbalsko umeće sačuvaćemo uspomenu na tebe. Bio si i ostaćeš inspiracija mnogim momcima koji su potrčali za fudbalskom loptom... Legendo za života, preselio si se u večnost, neka tvoja nemirna duša nađe večni mir. Slava ti", rekao je na početku komemoracije Svetozar Mijailović.

Veliki broj ljudi stigao je na komemoraciju povodom smrti Dragoslava Šekularca... Među njima i Dušan Savić, Boško Đurovski, Nenad Bjeković, marko Pantelić, Nebojša Čović, Petar Škundrić, Moca Vukotić, Ilija Petković, Vladimir Pterović Pižon, Moka Slavnić, Vojin Lazarević, Dika Stojanović, Zoran Filipović, Aleksandar Boričić i mnogi drugi...

Među prvima na komemorativni skup stigao je Marko Valok, legenda Partizana i veliki Šekijev drug.

DRUGA ZVEZDINA ZVEZDA



Popularni Šeki je bio druga velika „zvezda“ posle Rajka Mitića i jedan od najboljih driblera u istoriji jugoslovenskog fudbala.

Bio je standardni član fudbalske selekcije Jugoslavije i u to vreme i njen najbolji pojedinac. Odigrao je 41 utakmicu i postigao šest golova. Posle incidenta na utakmici, zbog koje je bio kažnjen sa dve godine neigranja, karijera mu je naglo prekinuta.

Dragoslav Šekularac je osnovnu školu, četiri razreda gimnazije, kao i metereološku školu učio u Beogradu. Međutim, za obrazovanje nije mario, jer je fudbal postao njegova glavna preokupacija.

Kad ga je Dimitrije Milojević, nekadašnji fudbaler BASK-a, trener i štamparski radnik Politike, primetio u dvorištu Druge muške gimnazije, odmah mu je bilo jasno koliki talenat poseduje.

Ono što je usledilo posle toga ostaće zauvek ispisano velikim slovima u istoriji srpskog fudbala.

