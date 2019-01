ČEKIĆARI REKLI SVOJE: Marko Arnautović ne može da ide, ostaje u Vest Hemu!

"Arnautović ima ugovor i mi očekujemo da on to poštuje. On nije na prodaju", saopštio je Vest Hem.

Vest Hem je, kako su preneli britanski mediji, za Arnautovića dobio ponudu od 35 miliona funti od neimenovanog kineskog kluba.

Arnautovićev brat Danijel, koji je i njegov menadžer, kazao da je austrijski napadač želi da napusti klub i da je "njegova velika želja da Vest Hem prihvati ponudu iz Kine".

I trener Vest Hema Manuel Pelegrini je danas kazao da želi da zadrži Arnautovića.

"Naravno da želim da ga zadržim, ali nikad ne znate šta može da se dogodi u budućnosti", rekao je Pelegrini i dodao da računa na njega za predstojeći meč protiv Arsenala.

Ovaj 29-godišnji Austrijanac je prošlog leta stigao u Vest Hem iz Stouka za rekordnih 20 miliona funti.

(Beta, Foto: AP)

Kurir

Autor: Kurir