BOMBA SA MARAKANE: Miloš Degenek potpisao za Al Hilal! (FOTO)

Miloš Degenek nije više igrač Crvene zvezde. Srećno u nastavku karijere i hvala ti za sve 🔴⚪💪 #fkcz #crvenazvezdafk #zvezda #czv

A post shared by FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) on Jan 12, 2019 at 9:30am PST