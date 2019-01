BRUTALNO ISKREN Aleksandar Prijović: Veliki Novac me je odveo u Saudijsku Arabiju!

Aleksandar Prijović nije se mnogo oglašavao posle transfera u arabijski Al-Itihad kojim se finansijski obezbedio za ceo život. Ipak, centarfor srpske reprezentacije otvorio je dušu poljskim medijima i iskreno otkrio da je veliki novac bio presudan da napusti PAOK i Solun.



Aleksandar Prijović potpisao je ugovor sa Al-Itihadom na četiri ipo godine, po kojem će po sezoni zarađivati 5.300.000 evra, ukupno 21.400.000 evra, a uz bonuse vezano za postignute golove i asistencije mogao bi za još koji milion da uveća konto na računu u banci.



- U svakom transferu novac igra ulogu, pa i u ovome. To je zaista bila teška odluka, jer sam odjednom morao napustiti ono što sam gradio dve godine, iznenada sam prekinuo san koji je trajao mesecima. U Solunu sam uživao svaki dan, jer sam se tako dobro osećao, ali vreme je za promenu - rekao je Prijović i dodao:

- Poznato je da je novac ovde odigrao važnu ulogu, ali moj klub ima veliku tradiciju u ovom regionu, veliku bazu navijača, svoju istoriju, ogroman stadion... Ceo paket koji su mi Saudijci ponudili bio je veoma ubedljiv. Mislim da je to bio bolji potez od odlaska u Kinu za sličan novac. Zadovoljan sam ovom odlukom. Moj cilj je da pomognem Al Itihadu da se vrati na vrh.

Solun i PAOK imaće posebno mesto u njegovom srcu, ali se Prijović ne oseća da je izdao klub zbog nepristojne ponude iz Saudijske Arabije.

- Pritisak je bio ogroman, ali razumem. Ljudi su me toliko voleli, tako da je bilo prirodno da nisu želeli da me izgube. Ali to je deo ovog fudbalskog biznisa. Iz PAOK nosim mnogo dobrih uspomena i neka ostane tako. Znam da mnogi navijači ovo tretiraju kao izdaju. Razumem ih, ali uvek se sećam koliko su mi ljubavi pružili kroz sve ove mesece koje sam proveo u Solunu. Stavio sam ih ispred negativnih emocija koje su se pojavile na kraju. Za nekoliko meseci će se raspoloženje smiriti, a emocije pasti.



O Grčkoj Ukrali su nam titulu Aleksandar Prijović otkriva da su mu dve godine provedene u Solunu najlepše u karijeri.

- Boravak u Solunu je bio pozitivan. I svi su bili pozitivni, osim jednog aspekta, da nam je titula ukradena. Nisu nam je ukrali na terenu, već van njega. To je crna tačka u mojoj divnoj avanturi u PAOK i Grčkoj. Iza mene su dve divne godine koje će ostati u mom srcu i glavi.

Lige "petice" Vratiću se u Evropu Aleksandar Prijović nije igrao u ligama "petice", iako to svojim kvalitetom zaslužuje.

- Nikada ne znaš šta će sudbina doneti. Poznajem mnogo poznatih fudbalera koji su otišli u Kinu ili Saudijsku Arabiju, a onda se vratili u velike evropske klubove. U današnjem fudbalu vrata nisu zatvorena, svi vas gledaju. Ako ste dobar igrač, ako dobro igrate, onda ne morate da brinete. Ja nisam zabrinut.

28

godina ima srpski fudbaler

191

centimetar je visok

35

golova dao je u PAOK

