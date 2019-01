BANE IVANOVIĆ TRAŽEN I U 35 GODINI: Kada vidite koliko novca nude za novi ugovor ostaćete u čudu

Zenit ima opciju produžetka saradnje na godinu dana, a na Ivanovićevu adresu stižu basnoslovne ponude.

Mediji prenose, pozivajući se na informacije iz Saudijske Arabije, da je Ivanović na meti nekoliko klubova iz Katara, Saudijske Arabije i Kine, i ne samo to, nego je to njihovo interesovanje i veoma konkretno i primamljivo. Prema tim informacijama, ponude Ivanoviću se kreću od šest do osam miliona evra neto po sezoni, za igrača koji ima već 35 godina.

U prilog svemu i vest da se Ivanović još nije priključio pripremama Zenita u Kataru, navodno zbog privatnih obaveza.



Kurir sport / Večernje novosti

