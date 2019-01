PRVI SRBIN U DINAMU OD RASPADA SFRJ: Evo kako se Andrić obratio navijačima hrvatskog šampiona posle istorijskog transfera (FOTO)

Ovom prilikom hteo bih da istaknem veliko zadovoljstvo sto sam postao igrac najtrofejnijeg Hrvatskog kluba @gnkdinamo i sto su prepoznali potencijal u meni, obecavam da cu od prvog dana pruzati svoj maksimum i ostavljati poslednji atom snage na terenu kao sto sam ostavljao i za svaki prethodni klub ,verujem da ce svaki Dinamovac to prepoznati. Zelim da se zahvalim mom sada vec bivsem klubu @nkinterzapresic ,svojim saigracima, navijacima i svim radnicima u kluba sa kojim sam imao izvanrednu saradnju prethodnih godinu i po dana i zelim da kazem da sam u Interu do sada proveo najlepsi deo svoje karijere. Takodje zelim da kazem veliko HVALA mom prethodnom treneru @samirtoplak koji je i najzasluzniji za moje uspehe od kada sam u Interu, koji je od prvog dana verovao u mene i pruzao mi podrsku, covek koji mi je dao kapitensku traku i ako to nije bila mozda logicna stvar.Jos jednom hvala na svemu sefe!

