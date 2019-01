KINEZI RENOVIRAJU STADION U HUMSKOJ: Vlada Srbije donira 15 miliona evra za novi izgled Partizanovog "hrama"

- Dan 21. januar bio je istorijski za celo JSD "Partizan". Treba reći da je u sportu tuženo bilo Sportsko društvo, a ne fudbalski klub, ali smo mi u pravnom i administrativnom smislu podneli najveći teret odgovornosti. Ova uprava je još od oktobra 2014. godine kao jedan od prioriteta istakla trijumf u ovom sporu.

Ovo je bio dvovekovni sudski postupak jer su prve pravne trzavice počele 1995. godine. To znači da spor traje 25 skoro godina - rekao je Vuletić i dodao:



- Stadion će sigurno ući u fazu rekonstrukcije, jer smo neke od regulacionih predloga i idejnog projekta predočili Skupštini grada Beograda, još u jesen 2018. Na osnovu ove presude moći će da donesu regulacioni plan. Taj novac neće biti dat za rekonstrukciju samo Partizanovog, već i stadiona Zvezde, Vojvodine, niškog Radničkog... Država je ambiciozno stala iza projekta koji u dobroj meri mora da poboljša infrastrukturu i učini je konkretnom za organizaciju najvećih sportskih događaja u Evropi.

foto: Starsport©



Potpredsednik Partizana otkrio je i o kojoj se sumi radi, kada je u pitanju pomoć države.



- Prema nekim grubim procenama Zvezdi i Partizanu kao najvećim klubovima koji imaju najveće troškove za rekonstrukciju, potrebno je između 10 i 15 miliona evra! Po jednom klubu!



Stadion FK Partizan bi na proleće mogao da ponese brendirani naziv.



- Danas u svetu brendiranje je nešto što je apsolutno konzistentna i rutinska stvar velikih klubova. Njihovi objekti se prepoznaju baš zato što su brojne firme zainteresovane da svojim imenom brendiraju stadione. Ako to mogu da urade Čelsi ili Bajern, ili u Srbiji da postoji Štark arena ili Kombank dvorana, onda nesumnjivo postoji interes i za jedan veliki brend kao što je Partizan. Imamo konktakte sa firmama iz Francuske, a javljaju nam se i one iz Kine. Čekao se ishod ovoga spora. U narednom periodu, Partizan čekaju lepi dani. Sve je to preduslov da se naša publika okupi u većem, a nadam se i u ujedinjenijem broju - poručio je Vuletić.





I objekat na Adi postao Partizanov Vladimir Vuletić otkriva da je na sudu dobijena bitka i za tri kluba iz crno-bele porodice:

- Naš pravni tim se suočio sa nebrojenim problemima u finišu ovog spora. Mi smo već jednom dobili presudu Apelacionog suda, pa je država sve predala Višem sudu koji je presudio protiv Partizana. Mi smo se opet žalili Apelacionom sudu koji je ovog puta morao da radi kao kasat, da donese odluku. Partizan je tom pravosnažnom odlukom zadržao ne samo objekat u Humskoj 1, već je SD sada vlasnik svih nepokretnosti na i oko stadiona. I ne samo to, već i nepokretnosti Veslačkog kluba na Adi Ciganliji, te nepokretnosti Odbojkaškog i Košarkaškog kluba na Kalemegdanu.

(Kurir.rs/Kurir sport, Foto: Dado Đilas)

Kurir

Autor: Kurir