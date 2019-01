TATA, PLAŠIM SE! AKO SE NE JAVIM... Otkrivena potresna poruka koju je nesrećni fudbaler poslao pre nego što je avion nestao!

28-godišnji fudbaler Emilijano Sala i pilot malog aviona "Pajper Malibu" i dalje se vode kao nestali, a potraga je u toku. Sala je bio na putu iz Nanta u Kardif, avion u kom se nalazio je nestao sa radara blizu Kaskets svetionika kod Aldernija, jednog ostrvceta u La Manšu.

🛑 El estremecedor audio de Emiliano Sala desde arriba de la avioneta desaparecida. pic.twitter.com/msfQFUJ2Bl — Clarín (@clarincom) January 22, 2019

"Ušao sam u avion koji izgleda kao da će se raspasti", deo je poruke koju je Argentinac poslao prijateljima.

Ubrzo nakon poletanja, avion je nestao.

"Ukrcao sam se u avion, izgleda kao da će se raspasti. Idem u Kardif. Sutra ću trenirati sa novim saigračima" bila je prva glasovna poruka koju je poslao, prenosi francuski list "Parisijen".

Nešto kasnije je dodao:

"Zdravo momci, da li ste svi dobro? Ako me ne čujete za sat, sat i po, ne znam da li bi trebalo da pošaljete nekoga da me pokupi, jer me neće pronaći. Tata, bojim se!".

Policija i službe za spašavanje ne kriju da su šanse da je Emilijano živ jako male.

Pet aviona i dva spasilačka čamca pretraživala su u utorak više od hiljadu i po kvadratnih kilometara, pre nego što je potraga obustavljena kasno uveče.

Potraga u utorak je trajala 15 sati, ali nisu nadjeni tragovi aviona ili njegovih delova. Nastavljena je prvim svetlom u sredu.

"Dva aviona su poletela i pretraživaće deo na kom mislimo da postoji najveća šansa da će nešto naći, bazirano na vremenskim uslovima u trenutku kada je avion nestao", navodi se u saopštenju lokalne policije.

Kurir sport

Kurir

Autor: Kurir