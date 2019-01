MILOJEVIĆ PODVUKAO CRTU ISPOD PRVOG DELA PRIPREMA: Trener Crvene zvezde oduševljen radom na Kipru. Evo i zašto (VIDEO)

- Prvo, hoću da pohvalim domaćine, zaista smo imali fenomenalne uslove od prvog dana Kipru. Malo samo na početku nije bilo toliko sunčano vreme kakvo nas je pratilo posle toga. Sve u svemu, presrećan sam jer smo odradili jako dobar deo priprema. Sve što smo zacrtali, to smo i uradili na najbolji mogući način. Moram da napomenem da su igrači došli dosta spremni, što smo videli i po rezultatima koje su imali, a to znači da su bili vredni na pauzi i pridržavali su se kondicionog plana. Iskoristili smo vreme da radimo na fizičkoj pripremi, na kojoj je i bio akcenat, ali je bilo i dosta taktičkih elemenata - rekao je Milojević.

Sticanje kondicije i uvodni deo priprema nešto teže padaju igračima, ali im je rad s loptom tokom ovog perioda oplemenio i prilično olakšao boravak u Pafosu.

- Metode koje su ranije bile prisutne malo su modifikovane i mnogo je lakše izdržati sve napore uz rad s loptom. Neki put nemate uslova da to sve odradite, ali mi smo imali baš dobre. Na raspolaganju su nam bila dva fenomenalna terena, trenirali smo i pod reflektorima, i nije nam bilo teško da napravimo treninge kakve smo želeli. Raduje me što su momci jako motivisani i moram da naglasim da su ovo možda prve mnogo lakše pripreme, jer nismo imali velikih promena u igračkom kadru, pa igrači znaju principe, zahteve i pravila ponašavanja u hotelu i van njega. Sve je funkcionisalo na najbolji mogući način.

Crvenu zvezdu su tokom zimskog prelaznog roka napustili Nenad Krstičić, Nemanja Milić, Miloš Degenek i Nikola Stojiljković, a došli su Erik Jirka, Miloš Vulić, Nemanja Milunović i Aleksa Vukanović, kao i Dejan Vidić koji je prosleđen Zemunu na pozajmicu.

- Prelazni rok je živa stvar, biće odlazaka i dolazaka... Drago mi je što je klub uspeo da dovede sve novajlije koje smo želeli, jer predstavljaju veliki potencijal i zalog za budućnost. Sam kvalitet koji poseduju omogućio im je da se brzo i lako integrišu i prilagode našim zahtevima. Izuzetno mi je drago što je svaki novi igrač primljen na najbrži mogući način, stvarno su svi jako dobri drugari u ekipi i to prilagođavanje nije toliko na terenu, koliko kada obuku sam Zvezdin dres, osećaj da se nalaze u hotelu i kako će ih primiti novi saigrači. Moji momci to sjajno rade i posebno sam srećan zbog toga.

Na pripremana u Pafosu bila su čak šestorica igrača iz Omladinske škole, odnosno 12 ukupno koji su prošli kroz crveno-bele mlađe selekcije.

- To je lep podatak i Crvena zvezda treba da se oslanja na svoju decu, koja bi u skorije vreme nosila ovakav klub na leđima, a nositi breme istorije i rezultata Crvene zvezde nije ni malo lako, sigurno je teže nego u drugim klubovima. Opet, imamo dosta igrača koji su potekli iz naše Omladinske škole, pa su otišli i onda se vratili iz inostranstva i time doneli različite kulture, pre svega zbog rada u brojim klubovima i raznim državama. To je jako interesantan, dobar i lep spoj, to je zalog za budućnost, da igrači iz naše Omladinske škole zapravo čine kostur tima i budu nosioci Crvene zvezde.

Za kraj boravka na Kipru odigrana je i prijateljska utakmica sa lokalnim drugoligašem, i crveno-beli su trijumfovali rezultatom 8:1, a u strelce se upisalo osam igrača: Pavkov, Milunović, Kafu, Ebisilio, Hajdin, Babić, Joveljić i Vukanović.

- U planu je bilo da odigramo jednu utakmicu, jer u Beogradu znamo da nećemo imati vremenske uslove kakve smo imali ovde. Zato ćemo to vreme do Turske iskoristiti da se osveže, budu sa porodicom i da se odmore posle dobrog rada, pa da imamo pravi nastavak od subote popodne u Antaliji. Ono što me posedno raduje je ozbiljnost i maksimalan pristup bez ozbira ko je bio protivnik. Sa druge strane, nastavili smo trend da dosta različitih igrača daje golove, što stručnom štabu i meni opet pokazuje da želimo da imamo timski duh i da Crvena zvezda ima sistem u kome ne zavisi od jednog igrača kako bi kasnije putem rotacija zadržali visok kvalitet igre - zaključio je Milojević.

