ČUČAVAC, MRAK, HLADNOĆA... U SAMICI SAMO TI I PACOVI! Zvezdan Terzić prvi put otkrio kroz kakav PAKAO je prošao u ZATVORU: Lako je biti jak kad putuješ biznis klasom i večeraš sa Naomi Kembel, moraš biti spreman i na OVO DRUGO!

Zvezdan Terzić je u febrauru 2008. osumnjičen za zloupotrebe u transferima igrača OFK Beograda. U momentu kada je protiv njega podneta krivična prijava, Terzić nije bio u Srbiji, a medijima se u to vreme “javljao” iz SAD, gde je, kako je tvrdio bio na stručnom usavršavanju.

"Bio je 28. januar i bio sam na UEFA kongresu. Sećam se da smo bili na večeri sa Ivom Sanaderom kada su mi javili - Nemoj da se vraćaš, uhapsiće te! Kada sam pitao zašto, rekli su mi da ne znaju, da je politički momenat takav. I ja se nisam ni vratio. Otišao sam sa suprugom na skijanje početkom februara, kada su mi javili da je Džajić uhapšen. Trebalo je 8. februara da idem u Ameriku, ali sam tri dana ranije pao i polomio rame. Stvarno je trebalo da provedem mesec dana na jednom univerzitetu u Americi. Već ranije je sve to bilo dogovoreno", otkriva Terzić za Telegraf i dodaje:

"Hteo sam da se sklonim četiri nedelje dok ne vidim šta će ovi ludaci da rade. I kada sam video da su uhapsili velikog Dragana Džajića, sve mi je bilo jasno. Onda sam otišao na neke destinacije koje više i nisu za novine. Učestvovao sam jedno dva ili tri meseca još u radu Saveza, a onda sam tamo u aprilu podneo ostavku."

Posle više od dve i po godine Terzić je odlučio da se preda srpskoj policiji.

"Ja sam dosta vremena bio u Beogradu pre nego što sam se predao. Rekao sam: ''Ljudi, 'ajde da više to završavamo! Prođe toliko vremena.''

Terzić tvrdi da m pritvor nije toliko teško pao.

" Znate kako kažu u Srbiji: Kakav je to muškarac koji nije bio u zatvoru?Sve je to za živog čoveka i to je strašna škola. Ja bih svakog muškarca poslao u CZ (Centralni zatvor) barem nekih mesec dana. Da vidiš kako je kada te zaključaju, kada je čučavac, kada nema svetla, kada je hladno, kada ti kroz ono prozorče ubace malo hleba, paštete i sardinu… Oseti malo život. A ja sam bio spreman na to. Svaki pravi muškarac mora da prođe kroz to da bi sagledao život iz jedne drugačije perspektive i cenio ono što ima. E, kada te zatvore deset dana u samicu, a tamo samo ti i pacovi. Međutim, jesi li muškarac? Jesi li predodređen za velike stvari? Pa, prođi to", rekao je Terzić dodavši:

"Šta, lako je biti jak kada putuješ biznis klasom od Rija do Tokija, obilaziš restorane na Menhetnu i večeraš sa Naomi Kempbel… To je super, je li? Ako si spreman na to, onda moraš biti spreman i na ovo drugo. Znaš kako kažu - ne možeš da ustaneš ako pre toga ne padneš!"

Terzić je istakao da je život previše surov da bi se čoveku dešavale samo lepe stvari.

"Moraš samo da spremiš glavu da živiš u ovom podneblju. Šta ako sam bio u zatvoru? Pa i Tito je bio u zatvoru. Svi su ovde nešto progonjeni, hapšeni, ubijani... Ja sam i sada svestan da će doći ružne stvari. Svetstan sam da živim u Srbiji. Ne daju ti bezbrižan život, ne praštaju ti uspehe", kaže Terzić.

