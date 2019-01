OMLADINAC STRELAC PROTIV TAMBOVA; Tanovićev prvenac u dresu Rada

Tambov je ekipa koja čeka promociju u najelitniji rang ruskog fudbala, a na tom meču je zablistao nekadašnji polaznik Omladinske škole „Deda Mlađa Mitrović“, defanzivac Miloš Tanović, koji se u meču sa Rusima proslavio i kao golgeter.

Raport posle prve provere u Turskoj, a druge ukupno na zimskim pripremama, Miloš Tanović započeo je kratkim osvrtom na poraz protiv ekipe Tambov (1:3).

Na meč protiv Rusa gleda sa pomešanim osećanjima. Tužan zbog poraza i srećan zbog prvenca u seniorskom dresu Rada.

– Ovo je bila utakmica s dva potpuno različita poluvremena. U meč smo ušli čvrsto i odlično se držali u svim linijama tima, bilo je dosta borbenosti , trčanja ,imali smo igru, čak i nekoliko prilika za postizanje golova. Jedino su nedostajali golovi pa da utisak bude kompletan. Moram priznati da su Rusi izgledali dosta dobro i pokazali zavidan nivo kvaliteta fudbala. Drugo poluvreme smo odigrali lošije, a golovi Rusa su stigli nakon naših grešaka. Odigrali smo ovaj meč solidno, mada to rezultat ne sugeriše. U svakom slučaju žao mi je zbog poraza , ali naravno i oni su sastavni deo igre. Jedino što mi ostaje za utehu je gol prvenac koji sam postigao u dresu Rada kao prvotimac. Naravno sve će biti drugačije, ova ekipa što je na pripremama u Antaliji sa Lutovcem i Mihajlovićem biće hit prvenstva – kategoričan je Tanović.

Fudbaleri Rada u subotu imaju drugu prijateljsku utakmicu u Antaliji , a defanzivac građevinara ne krije optimizam.

– Čekaju nas dobri rivali i nastojaćemo u svakoj utakmici da idemo na pobedu kako bi počeli sa stvaranjem pobedničkog mentaliteta, jer po meni pozitivan rezultat u prijateljskim mečevima donosi pozitivnu atmosferu. U sredu igramo protiv Celja(10 časova) i taj meč će se prenositi direktno na TV Areni, pa će srpska sportska javnost moći d avidi visok potencijal ove ekipe Rada.

Tanović je zadovoljan kako protiču pripreme u Antaliji tokom kojih imaju raznovrsne treninge.

– Sve ide po planu i kako treba. Ono što je stručni štab planirao, to i ostvarujemo. Pažnja je posvećena usavršavanju taktičkih detalja kako bismo došli do željenog nivoa i da poboljšamo sve što možemo u našoj igri. Pokušaćemo da sve zamisli trenera sprovedemo na terenu i da dobrim proverama i dobrim rezultatima, dođemo do željene forme za nastavak sezone. A imamo idealne uslove za rad-ističe Tanović.

Desni bek nebesko – plavih otkrio je i želje na ličnom planu.

– Zadovoljan sam radom i treninzima, nadam se da ću iz meča u meč delovati sve bolji. Prvi cilj da se što bolje fizičkim pripremim i ako to uradim kako treba, neće biti problema. Želja mi je da se dobrim igrama nametnem stručnom štabu i postanem standardni bek-rekao je defanzivac kluba sa Banjice, koji slovi za najspremnijeg igrača trenutno, Miloš Tanović.

Građevinari o slobodnom vremenu i ne razmišljaju mnogo.

– Najčešće ga provodimo u sobi, odmaramo i družimo se, a malo igramo i video igrice. Istina najviše vremena provodimo u krevetu, jer nam je on omiljena sprava posle napornih treninga – završio je Tanović.

Posle postignutog gola protiv Tambova , Miloš Tanović je od saigrača dobio novi nadimak – Кnjaz!

Stručni štab „građevinara“ pojačava trenažni proces kako bi ekipa što spremnije dočekala prvenstvenu premijeru protiv Zemuna na Banjici.

