POSLEDNJI DAN PRELAZNOG ROKA: Barsa dovela novog Danija Alveša, Bajern opelješio američko tržište (VIDEO)

Barselona je poslednjeg dana prelaznog roka za Emersona platila 12 miliona evra. Brazilski defanzivac potpisao je petogodišnji ugovor, do 2024. godine.

On će od 1. jula preći u Barselonu, a drugi deo ove sezone igraće na pozajmici u Betisu.

"On je tipičan brazilski bek koji voli da pomogne napadačima. Emerson je vrsta igrača koja bi trebalo lepo da se uklopi u Barseloninu šemu", saopštio je klub sa "Nou Kampa", gde su ga već nazvali "novim Danijem Alvešom".

Emerson (20) je igrao za mlađe selekcije reprezentacije Brazila, a trenutno je sa reprezentacijom do 20 godina na turniru u Čileu.



Bajern iz Minhena potpisao je danas ugovor na tri i po godine sa dosadašnjim igračem američkog Real Solt Lejka Tejlorom Butom.

Očekuje se da će 17-godišnji But u drugom delu sezone igrati za ekipu Bajerna do 19 godina, ali će se prvo priključiti pripremama ekipe uzrasta do 23 godine u Dalasu.

"U njemu vidimo mnogo potencijala. On je talentovan i mlad igrač i radujemo se što ćemo raditi sa njim i pomoći mu da napreduje", navodi se u saopštenju šampiona Nemačke.

But je igrao za reprezentaciju SAD uzrasta do 17 i 19 godina.

Bajern je prošle nedelje potpisao višegodišnji ugovor sa američkim 18-godišnjim defanzivcem Krisom Ričardsom, a u klub je iz Vankuver Vajtkapsa došao Kanađanin Alfonso Dejvis.



Fudbaler Čelsija Lukas Piazon prešao je danas na pozajmicu u Kjevo do kraja sezone.

Italijanski klub ima mogućnost da otkupi ugovor 25-godišnjeg igrača na kraju sezone.

Piazon (25) šesti put odlazi na pozajmicu, otkako je došao u Čelsi 2012. godine. On je kao pozajmljeni igrač nastupao za Malagu, Vitese, Ajntraht iz Frankfurta, Reding i Fulam.

Piazon je igrao za mlade selekcije reprezentacije Brazila.

Prelazni rok u Italiji završen je večeras bez velikih transfera poslednjeg dana.

Nijedan od vodećih klubova, Juventus, Inter, Milan i Roma nisu dovodili igrače poslednjeg dana prelaznog roka.

Najzvučniji transfer danas u Italiji bio je prelazak Brazilca Romula na pozajmicu u Lacio iz Đenove. Rimski klub ima mogućnost da otkupi tog igrača.

Fudbaler Olimpika iz Marseja Konstantinos Mitroglu prešao je danas na 18-mesečnu pozajmicu u Galatasaraj.

Turski klub je saopštio da će do kraja sezone za Mitroglua platiti 1,5 miliona evra, a da će za sezonu 2019/2020 platiti još 2,6 miliona evra.

Mitroglu (30) je ove sezone postigao tri gola u 14 utakmica u francuskom prvenstvu.

Posle 19 kola u turskom prvenstvu Galatasaraj je drugi na tabeli sa šest bodova manje od Bašakšehira.

Fudbaler Borusije iz Dortmunda Šinđi Kagava prešao je na pozajmicu u turski Bešiktaš.

Nemački klub saopštio je da je Kagava tražio da ode. Japanski fudbaler odbio je ponudu Hanovera kako bi otišao u Tursku.

Kagava (29) je ove sezone odigrao samo dve prvenstvene utakmice i nije u planovima trenera Lusijena Favra.

"Šinđi nije samo izvanredan fudbaler, već je i veliki prijatelj našeg kluba. Nismo mogli da odbijemo njegov zahtev", rekao je sportski direktor Dortmunda Mihael Cork.

Kagava je bio jedan od najzaslužnijih igrača za osvajanje titula u Bundesligi 2011. i 2012. godine, otkako je 2010. godine došao iz Sereso Osake. U finalu Kupa 2012. godine postigao je prvi gol u pobedi protiv Bajerna od 5:2, posle koje je Borusija osvojila "duplu krunu".

On je odigrao 216 utakmica za Borusiju iz Dortmunda, postigao je 60 golova i imao je 55 asistencija. On je 2012. godine prešao u Mančester junajted, a dve godine kasnije vratio se u klub, za koji je rekao da ga smatra porodicom.

Zbog male minutaže morao je da pronadje novi klub.

"Imamo mnogo razumevanja za njegovu situaciju i njegovu želju da ima veću minutažu u drugom klubu. On vidi svoju šansu u Istanbulu i rado smo mu ispunili želju", naveo je Cork.

