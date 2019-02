DILEMA KARIJERE: MILIONI IZ KATARA ILI TITULA SA ZVEZDOM?! Marko Marin dobio super ponudu!

Lova do krova! Arapi spremni da iskeširaju 5.000.000 evra za sjajnog plejmejkera, moguće je i da pojačaju ugovor jer su u kontaktu sa upravom crveno-belih, plavokosi vezni igrač još se lomi.



Marko Marin je u velikoj dilemi! Najbolji fudbaler Crvene zvezde protekle polusezone dobio je fantastičnu ponudu iz Katara vrednu 5.000.000 evra!

Momak koji je u Ligi šampiona demonstrirao suvi kvalitet je na prekretnici, jer žarko želi titulu sa Crvenom zvezdom, koja bi mu bila tek druga u karijeri, pošto jednu ima sa Olimpijakosom.

foto: FK Crvena Zvezda

Novac, ili sportski rezultat. Odluku će morati da donesu Marin, ali i čelnici Crvene zvezde. Ukoliko Zvezda proda sjajnog plejmejkera napraviće fantastičan posao, pošto je Marin letos stigao iz Olimpijakosa sa obeštećenje od 600.000 evra. To praktično znači, da bi Zvezda skoro deset puta zaradila na njegovoj prodaji.

- To je malo duža priča. Sa direktorom Terzićem imam dobar odnos. Zbog njega sam letos i došao, on me je ubedio. Imali smo dogovor da ako dođe neka nenormalna ponuda, koju je teško odbiti, da je najbolje da sednemo i porazgovaramo. Takva ponuda je došla - rekao je kroz osmeh Marko Marin i nastavio:

- Seli smo, pričali. Klub je odlučio, za sada, da sam previše bitan za ekipu i da bi trebalo da ostanem. Razgovaraćemo još jednom ovih dana dok smo u Turskoj, videćemo kakva je situacija za novi ugovor sa Zvezdom, ili novu ponudu kluba koji me hoće, ako dođe.

foto: FK Crvena Zvezda

Upitan da kaže da li je pod pritiskom zbog odlaska, Marko Marin je bio kategoričan:

- Ja sam koncentrisan na ovu polusezonu! Mislim da ću ostati, ali o tome ovih dana!

Potom se Marin osvrnuo na tekuće probleme i pripreme pred prolećni deo sezone.

- Pripreme su bile dobre na Kipru, tamo smo radili na kondiciji i fizičkoj spremi. Ovde u Turskoj radimo na taktici i igramo utakmice. Mislim da imamo jaču ekipu nego tokom prvog dela sezone. Pojačanja su baš dobra, svi rade kako treba. Mnogo sam zadovoljan.

Marin je igrao za Menhengladbah, Verder, Čelsi, Sevilju, Fjorentinu, Anderleht, Trabzon i Olimpijakos. Tamo nije imao pauzu tokom zime.

- Dugo nisam imao zimske pripreme. To je velika razlika, kad se spremaš leti i zimi. Trener je video neke deficite male koje smo imali i sada to popravljamo. Šef zna šta hoće, na dobrom smo putu da uspešno odigramo polusezonu.

foto: FK Crvena Zvezda

Tokom priprema u Turskoj Marko Marin dosta vremena provodi u razgovoru sa trenerom, bez prisustva drugih ljudi.

- Svakom treneru je bitno da ima igrača na terenu koji može da mu pomogne. To je sigurno jedna od mojih uloga. Ja sam iskusniji, lakše je saigračima ako pomognem. Potom je analizirao novajlije, ali i mlađe fudbalere.

- Baš dobro smo se pojačali. Uprava je dobro radila ove zime. (smeh) Doveli su ono što nam je trebalo. Videli smo protiv Austrije šta znači imati kvalitetnog i dominantnog igrača u skoku (Milunović op.a.). Voli da igra fudbal, ume da otvori. To će mnogo značiti u našoj ligi. Jirka je super momak, dobro radi, voli da ide u dubinu. Vukanović je spreman, jak u glavi, može sa njim da se igra. Vulić je povređen, ali odmah sam na početku video da je dobar tehničar, miran na lopti. Ovi mladi, pre svih Jovelja, veliki je talenat, biće strašan igrač. Samo da ostane na zemlji kao što je i sada. Ove polusezone očekujem od njega mnogo toga dobrog. Mladi Terzić trči mnogo, ima lep centaršut, može od Rodića dosta da nauči.

Skok igra i prekidi postali su novo oružje crveno-belih. Tako su pala sva tri gola protiv Austrije na pripremama.

- Imamo dobar skok, ne samo visinu. Svi napadaju dobro. Biće to naša dodatna snaga na proleće. Prekidi su jako bitni, imali smo to protiv Liverpula kad smo poveli i Partizana, kad smo izjednačili.

Marin je sezonu počeo na krilnoj poziciji, ali je vremenom postao plejmejker.

- Važniji sam u ovoj ekipi na sredini. Da pravim igru, kreiram situacije i opasne napade. Svi protiv nas stoje čvrsto pozadi. Imamo dosta kvalitetnih krila, pa se i osećam bolje na poziciji plejmejkera.

Jedan je od nekoliko brzih igrača u Crvenoj zvezdi.

- Lepo je to čuti. Stvarno sam brz? (smeh) Uz mene, tu su Jirka, Ben, Vukanović, pogotovo kad uhvati korak. Rodić je od bekova najbrži.



Ambicije

Dupla kruna je san Marko Marin kaže da bi mnogo voleo da uzme duplu krunu sa

Crvenom zvezdom ovog proleća.

- Svaka sezona sa titulom je uspešna. Prvenstvo je prioritet, to se mora osvojiti. Imali smo Ligu šampiona, tu smo napravili veliki rezultat, ne samo za Crvenu zvezdu, već i Srbiju. Pokazali smo da možemo da se takmičimo sa najvećim ekipama Evrope. Kup je naravno bitan, ali tu odlučuje jedna utakmica, tu svašta može da se desi. Stvarno sam pozitivan, borićemo se za obe titule - kazao je Marin.

Slobodnjaci

Milijaš je profesor Marko Marin savršeno izvodi slodne udarce, ali tvrdi da je jedan fudbaler u Crvenoj zvezdi taj segment igre doveo do perfekcije.

- Milijaša je teško pobediti u izvođenju slobodnjaka. Imam stvarno dobar šut, ali on to izvodi prejako. Stvarno je dobar.



Derbi u februaru

Ni reč o Partizanu Marko Marin je ranije u dresu Olimpijakosa pobeđivao Partizan.

Derbi je druge nedelje po početku prolećnog dela lige, odmah posle duela sa Vojvodinom.

- Ne pričamo o tome. Još je rano - bio je kratak Marin.

