LALATOVIĆ POSLE MAČVE: Nisam zadovoljan bodom, bili smo bliži pobedi

Nišlije nisu uspele da daju gol Mačvi u Šapcu, ali nije ni rival njima, pa je utakmica pretposlednjeg 29. kola osnovnog dela Superlige završena bez golova (0:0).



Trener Radničkog Nenad Lalatović posle meča je kazao:



- Čestitam ekipama na prikazanoj igri i želim da pohvalim Mačvu. Ovaj klub, grad Šabac i publika zaslužuju plej-of. Malo je timova koji imaju ovakvu podršku sa tribina u našoj ligi i to je generalno dobro za naš fudbal. Što se tiče same utakmice, nisam zadovoljan bodom. Mislim da ni Mačvi ovaj bod ne znači ništa, jer je samo pobedom zadržavala šansu da uđe u plej-of. Iako nisam zadovoljan rezultatom ja ipak moram da čestitam mojim igračima , pošto su ponovo ostali neporaženi, a podsećam da smo poslednji put izgubili još 29. jula od Crvene zvezde. Mi smo i danas pokazali da smo sa pravom drugi na tabeli. U prvom poluvremenu bilo je potpuno izjednačeno. Mi smo imali neke šanse i nismo uspeli da ih iskoristimo. U nastavku smo bili bolji, stvorili smo tri stopostotne šanse, a ostaje žal sa prilikom Nome u poslednjem minutu, kada je imao čist zicer. Bili smo bliži pobedi, ali nažalost nismo uspeli. Mačva je danas igrala da uzme bod i to joj je pošlo za rukom. Mi idemo dalje i okrećemo se nedeljnoj utakmici protiv Bačke.

Trener Šapčana Darko Tešović je ocenio:



- Slažem se sa gospodinom Lalatovićem da Mačva ima fenomenalnu publiku i moji igrači imaju poseban impuls kada igraju na svom stadionu. Druga stvar koja je moje igrače podigla pred ovaj meč je Radnički. Oni su drugi na tabeli, imaju veliki kvalitet i Mačva mora da bude zadovoljna kada osvoji bod protiv jedne takve ekipe. Mi sada nemamo šansu da uđemo u plej-of, ali ćemo se boriti da budemo što bolji u donjem delu tabele. Naš cilj je i dalje opstanak u ligi i svaki bod nam tom putu nam je zlata vredan. Ovaj bod je vredan i zbog toga što smo ga uzeli protiv tima koji je pobedio 11 puta u nizu i to je veliki uspeh za nas. Utakmica je bila, fer i korektna, a smatram da je rezultat realan.

