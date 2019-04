TRESE SE REGION, SRBIJA KRADE VELIKU NADU HRVATSKOG FUDBALA: Reprezentativac Hrvatske će igrati za Orlove?!

Fudbaler rođen u Zagrebu trenutno nastupa na pozajmici u Lokomotivi iz Dinama, prošao je sve mlađe selekcije Hrvatske i godinama bio velika nada tamošnjeg fudbala.

"Istina je. Zvali su me nedavno iz Srbije, zvao me čovek iz Saveza i rekao mi da postoji mogućnost da igram za Srbiju i pitao me jesam li zainteresovan. Moram da priznam da me malo zatekao, a potom mi je rekao da zna da mogu ostvariti uslove igranja za Srbiju, da je samo na meni da kažem jesam li zainteresovan ili odbijam takvu mogućnost. Ako kažem da me zanima, onda ćemo dalje razgovarati", rekao je Knežević za Sportske novosti.

Knežević je otkrio da ga zanima da obuče dres "orlova" i da mu otac ima srpski pašos.

"To je fudbal, ne treba da se gledaju druge stvari. Svestan sam da će biti ljudi koji će drugačije gledati, međutim mene zanima samo fudbalski put io priča. A, moram da priznam, u Hrvatskoj mi perspektiva u ovom trenutku nije blistava, svestan sam toga, kako sad stvari stoje, teško da ću zaigrati za hrvatsku reprezentaciju. Srbija me zove, očito me jako želi, naravno da razmatram tu mogućnost".

Knežević je bio deo mlade reprezentacije Hrvatske i postoji mogućnost da na leto zaigra na Evropskom prvenstvu u Italiji i San Marinu, gde će biti i Srbija.

"Tek sam se oporavio od povrede. Vidim da je gužva u reprezentaciji, pogotovo u veznom redu. U idućih šest-sedam utakmica u HNL-u, da i zaigram punim ritmom, teško da se moj status može promeniti", rekao je Knežević, koji je naglasio da mu je Hrvatska uvek prvi izbor, ali da ne zna kakav će rasplet biti.

Sportske novosti prenose da je bivšeg kapitena omladinske selekcije Hrvatske lično zvao predsednik FSS Slaviša Kokeza.

