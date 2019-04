RADNIČKI ČASTI NAVIJAČE: Protiv Bačke besplatan ulaz

Radnički je u prošlom kolu odigrao bez golova sa Mačvom, prekinuo je niz od 11 pobeda u ligi, ali je i produžio imponzantan niz bez poraza koji traje još od 29. jula 2018. godine. Remi sa Mačvom u rezultatskom smislu ne znači ništa za Radnički, pošto će mu, ukoliko pobedi Bačku, za osvajanje šampionske titule biti potrebna pobeda nad Crvenom zvezdom u prvom kolu plej-ofa i još jedan kiks crveno-belih u doigravanju, uz uslov da niški tim zabeleži sve trijumfe, a to bi bio slučaj i da je slavio pre nekoliko dana u Šapcu.



Duel protiv Bačke je na redovnoj konferenciji za novinare najavio šef strčnog štaba Radničkog Nenad Lalatović, koji se na početku svog obraćanja još jednom osvrnuo na utakmicu u Šapcu.



-Žao mi je što nismo osvojili tri boda, imali smo nekoliko stopostotnih šansi, dok oni nisu stvorili nijednu. Bili smo bolji, ali nažalost nismo uspeli da postignemo pogodak. Oni su „poginuli“ na terenu za taj bod, jedina želja im je bila da nam prekinu pobednički niz, bili su veoma grubi, Lazar Ranđelović je doživeo ozbiljnu povredu, pred kraj su ubacivali po dve lopte na teren kako bi nas sputali u nameri da damo gol, a posle meča su se radovali kao da su pobedili 5:0, a to je najbolji pokazatelj koliko je Radnički dobar ove sezone. Nisam zadovoljan rezultatom, ali sa druge strane moram biti zadovoljan činjenicom da smo do sada upisali samo jedan poraz u ligi, što verovatno nijedna generacija Radničkog neće ponoviti u narednih 50 godina. Meni je žao što mi u Šapcu nismo imali podršku naših navijača, bilo bi nam mnogo lakše i verujem da će oni doći u nedelju protiv Bačke i nositi nas do trijumfa- rekao je Lalatović, a onda se okrenuo nedeljnom okršaju sa Bačkom.



-Bačka se bori za opstanak i svaki bod im je neophodan na tom putu. Gledali smo njihov meč protiv Crvene zvezde koji su odigrali u sredu. Primili su dva brza gola i posle nisu mogli da se vrate, ali uočili smo i mnoge dobre stvari u njihovoj igri. Imaju odlične napadače, koji mogu da budu veoma neprijatni ako im se otvori prostor i to ćemo morati da sprečimo. Ipak, mi igramo kod kuće, imamo veliki motiv da ovaj regularni deo završimo pobedom i na najbolji mogući način uđemo u paklenu sedmicu u kojoj nas čekaju dueli sa Crvenom zvezdom u pllej-ofu, Partzanom u Kupu, a onda sa Partizanom ili Čukaričkim u plej-ofu. Atmosfera u svlačionici je sjajna i još jednom koristim priliku da pozovem ljubitelje fudbala iz Niša da dođu u nedelju i daju nam krila pred najvažniji deo sezone- istakao je trener Radničkog, koji je potom govorio o kadrovskoj situaciji u timu.



-Nažalost, grubu igru Mačve u sredu povredama su platili Đorđe Crnomarković i Lazar Ranđelović i još uvek ne znam hoće li biti spremni da igraju u nedelju. Saša Stojanović se tek vratio na teren, bio je odličan u Šapcu, ali sada će ponovo morati na pauzu jer se povredio na treningu. U svakom slučaju nas protiv Bačke zanimaju samo tri boda i daćemo sve od sebe da ih osvojimo i da napunimo baterije pred mečeve u kojima će se odlučivati o trofejima u ovoj sezoni- završio je Lalatović.

Kurir sport

Kurir

Autor: Kurir