IMA ONAJ LUDAČKI ŠUT, NAJVIŠE ME PODSEĆA NA NIKOLU ŽIGIĆA: Vladimir Stojković pohvalio napadača Zvezde Milana Pavkova i uporedio ga sa legendom srpskog fudbala!

Stojkovic za 'Stadionsku groznicu' o Pavkovu i Savi Milosevicu: "Svakako da ću sada biti oprezniji kada Pavkov bude imao loptu. Mnogo me podseća na Žigu. Nikola je imao taj ludački šut, umeo je onako 'zdravo' da udari loptu, posle čega je ona dobijala neku čudnu putanju i postajala nepredvidiva za golmane." Kada je Savo na SP 2006 privodio kraju reprezentativnu karijeru, Stojković je bio treći golman u nacionalnom timu. Sada su ponovo na istom zadatku, ali u Partizanu: "Ono što je najvažnije, nije došao nepripremljen. Vidi se da je skupljao informacije i da se ozbiljno posvetio trenerskom poslu. Reč je o velikom profesionalcu, nepopravljivom optimisti i zakletom 'grobaru'. Dovoljno za početak. Veoma je pribran, inteligentan i jasno mu je da se prihvatio teškog zadatka. Daleko od toga da je došao kao prelazno rešenje, ovo s njim je proces, projekat na duže staze. Spreman je na sve, maksimalno koncentrisan i zna šta ga očekuje. Nema čarobni štapić, ništa se ne može preko noći. Na nama je da ga podržimo i da mu pomognemo da izvuce Partizan iz krize". @partizanbelgrade @vladimirstojkovic

A post shared by Nebojša Petrović (@nebojsa_petrovic_10) on Apr 7, 2019 at 2:55am PDT