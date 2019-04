GOBELJIĆ ZOVE DELIJE: Treba nam 12. igrač za derbi sa Radničkim

Sve zvezdaše raduje vest da će spreman za taj susret biti i crveno-beli univerzalac Marko Gobeljić, koji je tek u poslednjem kolu uoči doigravanja upisao prve minute u prolećnom delu sezone.

- Još od priprema u Turskoj imamo sam problem sa povredom. Mislili smo pre nekoliko nedelja da sam je izlečio, ali već pri prvom naporu stanje mi se pogoršalo. Zato smo ovog puta bili mnogo oprezniji što se tiče mog povratka na teren. Bilo mi je puno srce kada sam protiv Proletera ušao u igru. Dva meseca sam čekao da se ponovo nađem na terenu. Drago mi je što je sve prošlo u najboljem redu i što smo ostvarili važnu pobedu. Sada se naporno pripremamo za najvažniji deo sezoni koji počinje u subotu – rekao je Gobeljić.

Punom parom fudbaleri se pripremaju za susret sa Radničkim u subotu.

- Znamo da nas očekuje derbi plej-ofa, da je ovo utakmica koja može mnogo toga da odluči, ali mi se za nju pripremamo kao i za svaku do sada. Već smo mnogo puta tokom sezone pokazali da znamo da se nosimo sa pritiskom. Naporno se pripremamo, naš stručni štab detaljno analizira protivnika i to će nam, kao i uvek do sada, mnogo pomoći. Radnički je svojim odličnim igrama pokazao da zaslužuje mesto koje zauzima na tabeli i zato znamo da nam neće biti lako u subotu, ali na našem terenu se nikoga ne plašimo.

Prema mišljenju Zvezdinog univerzalca i ovog puta će navijači biti 12. igrač naše ekipe.

- Neverovatno je koliko nam znače naši navijači. Iako nisam bio na terenu, osećao sam na svakoj utakmici pozitivnu energiju koju nam oni šalju. Fenomenalne koreografije, konstantno navijanje, sve to nam daje dodatnu snagu na terenu i čini mi se da uz pesmu Delija ništa nije nemoguće. Verujem da im se mi na terenu, našim igrama, zahvaljujemo na najbolji mogući način. Dajemo sve od sebe, svako na svoj način, da u maju imamo dvostruko slavlje. Utakmica sa Radničkim je sledeća prepreka na tom putu i zato pozivam naše navijače da u subotu budu na Marakani, jer nam je njihova podrška sada najpotrebnija – poručio je Gobeljić.

