PLJUNUO BIH PO SEBI KADA BIH PREUZEO PARTIZAN: Lalatović otkrio šta će uraditi ako pobedi Zvezdu! (VIDEO)

Uz igrače, najzaslužniji za to što su Nišlije uopšte došle u situaciju da se bore za oba trofeja je Nenad Lalatović, koji je u sredu bio na raspolaganju navijačima na čija je pitanja odgovarao, a bilo je nekoliko vrlo zanimljivih, kao što su bili i odgovori trenera "Reala sa Nišave".



Da li je utakmica protiv Crvene zvezde za tebe najveća u karijeri i hoćeš li slaviti ukoliko Radnički pobedi Zvezdu?

- Naravno da ću slaviti. Ja sam profesionalac. Crvena zvezda mi je pružila sve u životu i to ću ceniti, ali za mene postoji samo Radnički. Daćemo sve od sebe da slavimo u meču. Odigrali smo 33 utakmice u ligi i kupu i imamo jedan poraz. Naš niz je fenomenalan, bio bih srećan da pobedimo Zvezdu. Ono što je PSŽ u Francuskoj, to je Zvezda u Srbiji. Pobediti takvu Crvenu zvezdu je veliki uspeh i nadam se da ćemo uspeti.

Ka kom takmičenju će se Radnički fokusirati u nastavku sezone?

- Spremni smo za pakleni ritam. Igramo dva teška meča u Beogradu pa dočekujemo Partizan. Fokusirani smo na oba takmičenja. Dok god postoji nada nadaćemo se čudu. Mislim da su moji igrači zaslužili jedan trofej ove sezone. Konkurencija je jaka, a mi imamo pravo da se nadamo.

Čest prizor ove sezone sa utakmica Radničkog: Lalatović slavi pobedu Foto:

Da li bi ikada prešao u Partizan?

- Ne... Nema tih para, pljunuo bih po sebi i svojoj porodici i po nekome ko mi je sve dao u karijeri.

Zbog čega imaš kompleks od Partizana?

- I šta to uopšte znači? Pogledajte statistiku, više sam ja njih pobeđivao nego oni mene. Poštujem Partizan, ali sam od malena naučen, da ne kažem "dresiran" da želim da pobedim Partizan, to je taj rivalitet između mene i njih. Nema nikakvih kompleksa. Posle utakmice apsolutno sve zaboravljam, dok za vreme meča nastojim ka pobedi. Apsolutno imam istu želju da pobedim Partizan i Zvezdu, samo što u ovom trenutku imam više uspeha protiv Partizana.

Da li će doći vreme da neko treći bude šampion?

- Mislim da je to Srbiji potrebno. Ako Partizan bude najbolji neka bude prvak, ako Crvena zvezda bude najbolja, neka bude prvak, ako to bude Radnički, neka bude prvak.

Da li ti je sada iz ove perspektive malo jasnije zbog čega si ranijih sezona imao "vruć doček" u Nišu?

- Ja nisam ništa imao protiv Radničkog. Kada radim za neki klub ja dajem sto posto sebe. To svi koji dolaze na utakmice mogu da vide. Krivo mi je što je uz ovakve rezultate trećeplasirani tim na tabeli deset puta više od nas u medijima. Nisu fudbal samo Zvezda i Partizan. Sa time i navijači moraju da se pomire. Za dobrobit našeg kluba potrebno je da više prostora za Radnički u medijima i ja se nadam da će to da se popravi u narednim mesecima.

Gde je lepše, odnosno slađe boriti se za titulu u Crvenoj zvezdi ili u Radničkom?

- Slađe je ovde sa Radničkim. Niš nema takvu podršku kao Zvezda ili Partizan. Pritisak je uvek veliki, ide se na pobedu. Došao sam da se borim za Evropu, želim da moji igrači imaju moj mentalitet da u svakom meču jure pobedu. Uspeh se nigde ne prašta. Ne volim kada neko umanjuje uspeh mojih igrača. Znam koliko im je teško, koliko se trude i koliko naporno rade. Moram da kažem da nemamo uslove za treninge kakve imaju Partizan i Vojvodina, a ispred njih smo na tabeli. Moji igrači su pravi heroji.

Da li si prešao preko prozivki od strane Meraklija?

- Nisam im ništa zamerio. Oni su navijači i imaju prava na svoje mišljenje. Znam ko sam i šta sam i koliko sebe dajem do ljudi do kojih mi je stalo. Drago mi je da su imali priliku da me upoznaju i vide ko je Nenad Lalatović.

Pred Radničkim je paklena nedelja. Kakvim epilogom bi ti bio zadovoljan?

- Pobeda. Nemamo razloga da se ikoga plašimo. Treniramo kao i oni. Imamo sjajnu atmosferu u svlačionici. Ne plašimo se ni Zvezde ni Partizana. Imamo sjajne igrače koji mogu to da iznesu. Moramo da razmišljamo pozitivno i izađemo hrabro na teren i nadamo se pobedi.

Najbolji fudbaler koga si trenirao?

- Moram da spomenem Luku Jovića koga sam sa šesnaest godina ubacio u prvi tim. Znao sam da će biti na ovom nivou i ne kajem se ni malo što sam mu dao priliku u kada smo igrali derbi. Tada sam kao trener izgubio sa 1:0, a Drinčić je dao gol. Luka Jović je najbolji naš napadač i najtraženiji, drago mi je što sam sa njim pogodio, a drugi je Nikola Drinčić.

