IMAO JE DRES ŠAHOVNICU, A NEMA DVA ZUBA U GLAVU... Dejo Savićević progovorio o čuvenom intervjuu posle 20 godina (VIDEO)

Dok je tadašnji reprezentativac Jugoslavije ispred hotela u Zagrebu davao izjavu za jednu televiziju, iz daljine se začulo:

"Ti si gov*o", uzviknuo je provokator kojem je Savićević je odmah sočno i žestoko uzvratio.

Rafal psovki poslušajte na snimku:

Hrvatska i Jugoslavije odigrale su dan kasnije 2:2 na "Maksimiru", posle čega su "plavi" kao prvoplasirani u kvalifikacionoj grupi otišli na EVRO 2000, dok su "vatreni", u tom trenutku treća reprezentacija sveta, ostali bez EP.

20 godina kasnije, popularni Dejo govorio je o tim trenucima u intervjuu za Sportklub.

"To se dešava pred utakmicu 1999. godine, igrali smo s Hrvatima. Ja dajem izjavu, sam ostao tamo da pričam, i vidim i čujem da neko stalno nešto dobacuje i stalno neke uvrede. U jednom momentu, kada mi je puna glava bila njegovih psovki i prozivki, a ja bio pred kraj izjave, okrenem se, vidim čoveka ne više od metar sedamdeset, šezdeset. Sad se sećam, imao je dres šahovnicu, crnu jaknu i neku trenerku donji deo. Nema dva zuba u glavu. I ja se okrenem i kažem onu psovku", rekao je Savićević i nastavio da objašnjava dalje:

"I ja onda reč po reč, izručim to što sam imao. Nisam ponosan na to, naravno. Ne bih voleo da me pamte po tome. Okrenem se, znajući da ovaj snimak može da se iskida u slovo, u pola reči, okrenem se i kažem "prema tome, nadam se da će se utakmica završiti fer i korektno". Da završim izjavu, da idem u sobu, da što pre završim", ispičao je Savićević i otrkio kako je, uprkos naporima da ne izbije skandal, snimak ugledao svetlost dana.

"To pođe tako, i ja kada sam završio kažem 'Slušaj, oćeš ovo da otkineš?' Kaže mi, 'Naravno, Dejo". Par meseci posle, ja u Beču, zove me režiser 'E završen je film, da ti pošaljem VHS kasetu'. Ja mu dam adresu, meni dođe ta kaseta, ja u dnevni boravak stavim. On me zove, 'Jesi video?', ja kažem ne, zovi me za jedno sedam dana, jedno popodne kada budem imao vremena hoću na miru da odgledam. Ja posle dva-tri dana, kada sam video ono, želudac mi se okrenuo. E, onda možete da zamislite šta sam njemu rekao", završio je Dejan Savićević uz osmeh.

