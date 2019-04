MIHA BESAN KAO RIS! Srbin žestoko isprozivao Juventus: Boli ih ona stvar za to!

Juventus je tako odložio proslavu nove titule, a Spal je stigao do vrednih bodova u borbi za opstanak.

Ono što je posebno zasmetalo ekipama koje sa Spalom vode veliku bitku za opstanak u eliti je činjenica da je Juve na teren izašao sa tinejdžerima.

Trener Bolonje, Siniša Mihajlović bio je besan zbog te činjenice.

"Mnogi će se složiti sa ovim što ću reći, a mnogi ne. Ako igrate protiv Juveovih startera to je dobro. Ako igrate protiv rezervi Juventusa koji mogu da budu starteri u bilo kojoj drugoj ekipi i to je dobro. Ali ako Juventus izvede neke igrače iz Primavere ili one koji igraju u Seriji C , onda to nije pravedno. To mi se čini nepravednim. Ne mislim da Juventus ima problem sa igračkim kadrom. Italijanski fudbal je takav, nepošten. Ništa mi se to nije svidelo, ali znam da njih boli ona stvar za to", rekao je Mihajlović.

Bolonja je trenutno 17. tabeli sa 31 osvojenim bodom. Tim Siniše Mihajlovića ima samo tri boda više od Empolija koji se nalazi u zoni ispadanja.

Kurir sport

Kurir