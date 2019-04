TIM IZ VALESNIJE I DALJE NA IVICI AMBISA: Bez pobednika u duelu Levantea i Espanjola

Espanjol je na gostovanju u Valensiji dvaput imao prednost, ali je Levante na kraju uspeo da dodje do veoma bitnog boda u borbi za opstanak.

Levante je u prvom poluvremenu imao konstatnu inicijativu, ali je Espanjol iz praktično jedine prave prilike uspeo da dodje do vodjstva pogotkom Borhe Iglesiasa u 16. minutu.

Domaćin je preko Rubena Vesa u 62. minutu došao do izjednačenja, ali je Espanjol već u 65. ponovo došao do prednosti pogotkom Marka Roke.

Posle dobre akcije u 72. minutu Ruben Roćina je šutem sa ivice šesnaesterca postavio konačan rezultat.

To ipak nije bilo kraj uzbudjenjima u Valensiji, pošto je Roćina u 74. zbog drugog žutog kartona isključen, a do kraja susreta oba tima imali su par dobrih situacija da dodju do vodjstva, ali su mreže mirovale.

Espanjol je 10. sa 42 boda, dok je Levante 16. sa 34.

kurir.rs / Beta

