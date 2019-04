IVICA KRALJ O PRAKSI U SRPSKOM SPORTU: U ratu saopštenjima ubija se fudbal!

Fudbal u Srbiji odavno nema karakteristike koje ga krase u najjačim evropskim ligama. Na Zapadu se poraz doživljava kao deo sporta, uglavnom se kurtoazno čestita pobeda protivniku, dok se u Srbiji traži povod za pisanje saopštenja u kojem će svi drugi biti krivi osim strane sa koje se autor obraća javnosti.

Bivši reprezentativac i predsednik šabačke Mačve Ivica Kralj veruje da će jednom doći kraj takvoj praksi:

- Poslednjih godina su se odomaćila prepucavanja saopštenjima, vode se pravi ratovi, i to ne samo u fudbalu. Bilo je toga i u košarci, kad god nekome nešto fali, on raspali diskusiju saopštenjima. To je postalo toliko moderno da smo pomalo i oguglali na njih. Svi mi volimo da pobedimo, ali izgleda da zaboravljamo da će se igrati fudbal i u novoj sezoni. Ne razmišljamo pozitivno i ne prihvatamo sreću i tugu kao sastavni deo sporta - u dahu za Kurir priča Ivica Kralj.

Još je sveže ispadanje Mančester sitija iz Lige šampiona i kako je Pep Gvardiola čestita Totenhemu prolaz u polufinale, iako je mogao da prigovori dosta toga sudijama zbog trećeg gola "pevaca", koji je Ljorente postigao pomoću ruke.

- Nažalost, tako je u Engleskoj, kod nas su utakmice pitanje života i smrti. Lepo je kad pobeđuješ, ali dok slaviš svoj uspeh treba da imaš na umu da onaj poraženi nastavlja sa radom kako bi te sledeće godine skinuo sa trona. Nauči da čestitaš da bi bio veliki i kada sve nije po tvojoj volji.

Nekadašnji golman Partizana je optimista kada je u pitanju prekid prakse sa pisanjem saopštenja.

- Postoji šansa da se stane sa saopštenjima, pod uslovom da se vratimo pravom sportskom razmišljanju, a da pre nego što sudimo o greškama drugih, prvo krenemo od sebe. Sudije su ljudi, pa čak i VAR tehnologija pokaže slabosti ili je i ne upotrebe kao na Mundijalu na meču naše reprezentacije i Švajcarske. Život se nastavio i posle toga, fudbal se i dalje igra. Moraš nastaviti da radiš, jer će se rad pre ili kasnije vratiti kroz rezultat.



Teško je biti sudija u Srbiji

Iz golmanskog ugla posmatrano Ivica Kralj kaže da nije lako sudijama u Srbiji.

- Možda je i bio ofsajd u Nišu, jer je igrač Radničkog ometao golmana Partizana, ali to kažem sa rezervom. Na terenu se to drugačije vidi nego na snimku. Ne treba zaboraviti da je u Srbiji izuzetno teško biti sudija. Već pred početak utakmice stvara se psihoza oko njih, a onda te na više tv kanala gledaju iz svih mogućih uglova i komentarišu svaku odluku. Sudije su ljudi i imaju pravo na grešku.

