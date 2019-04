DELIJE MU NIKAD NEĆE ZABORAVITI, AUGENTALER PROGOVORIO O ČUVENOM AUTOGOLU: Evo kako se fudbaler Bajerna seća Mihajlovićevog centaršuta posle kojeg se nebo otvorilo i stadion je eksplodirao (VIDEO)

Mali je broj ljubitelja sporta i fudbala, koji pamte 1991. godinu, a da nisu čuli legendarni komentar Milojka Pantića u kljhučnom momentu revanš meča polufinala Kupa šampiona, kada Crvena zvezda postiže izjednačujući gol protiv Bajerna i koji minut kasnije odlazi u finale u Bariju gde posle utakmice bez golova i penala pobeđuje Olimpij iz Marseja i postaje šampion Evrope.



Klaus Augentaler čuveni centarhalf Bajerna, koji je posle centaršuta Siniše Mihajlovića poslao loptu u mrežu, danas kaže da ga je taj autogol umnogome uverio da je vreme za penziju.

- To je bio jedan od temeljnih razloga da okončam karijeru posle te sezone. Ne zbog toga što smo izgubili od Crvene zvezde već zbog nuspojava pred utakmicu i pogotovo posle utakmice. Posle utakmice se manje-više radilo o tome da sam dao autogol, iako je golman Rajmon Auman bio uključen u to. Ali pre svega se radilo o optužbama trenera da sam pred utakmicu održao tajni sastanak sa ekipom. Taj sastanak bio je međutim sazvan i održan sa pozitivnim namerama po ekipu - rekao je Augentaler.



Veliku krivicu za ovaj gol snosi i golman Bavaraca Rajmon Auman.

- Pa šta da kažem, loše sam pogodio loptu, ona ide visoko ka golu i Rajmon Auman je, umesto da je prebaci preko prečke, sam ugurao u gol. To je 99 odsto bila njegova greška. On je to i znao, bio je dovoljno samokritičan. Bilo je to gorko ispadanje, vodili smo 2:1 i pet minuta pre kraja je Roland Volfart pogodio stativu, a gol bi nas vodio dalje. I onda nas u nadoknadi vremena zadesi takva nesreća - rekao je Augentaler.

Augentaler smatra da Bajern nije sebi smeo da dozvoli da izgubi u Minhenu.

- Sebe bih posle dvomeča sa Zvezdom pitao zbog čega smo izgubili kod kuće. Doduše, Crvena vezda je imala senzacionalno dobru ekipu. Ali pitanje je zašto smo to dozvolili sebi. Ranije smo gubili kod kuće i od Intera, ali smo onda u Milanu prošli dalje. I na to sam upravo ciljao, da na savet Ulija Henesa još jednom mobilišem ekipu kako bismo možda ipak ušli u finale - zaključio je Augentaler

Kurir sport / Dojče vele

