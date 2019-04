GOLMAN PARTIZANA OTVORIO DUŠU: Ljudi iz kluba su sumnjali da NAMEŠTAM utakmice! Govorili su da imam tetovažu Zvezdinog grba!

Kada je Stevanović dolazio u Partizan u fudbalskim krugovima se pričalo da je veliki navijač Crvene zvezde, međutim, u intervjuu za "Sportski žurnal" Nemanja to oštro demantuje.

"Pisalo se svašta, pa čak i da imam tetovažu grba Zvezde, što nije tačno. Dokazao sam koliko volim Partizan, u najtežem trenutku, kada su skoro svi bili protiv mene, osim pravih Grobara", rekao je Stevanović.

On ističe da su neki članovi uprave crno-belih sumnjali da namešta utakmice.

“Eto dokle je išlo... Bio sam pod velikim pritiskom, naročito pred večiti derbi. Dokazao sam svima u finalu Kupa Srbije da su sumnje bile neosnovane. Mislim da sam dobrim odbranama zaslužan što smo na kraju stigli do trofeja. Danas me ne opterećuju te stvari, Partizan me je životno ojačao, a dela su iza mene", naveo je Stevanović.

Kurir sport/Sportski žurnal

