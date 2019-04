VLADAN MILOJEVIĆ ODLAZI IZ ZVEZDE! Na Marakanu stiže čovek koji je pre 10 godina crveno-bele ZAVIO U CRNO!

Kako se navodi, čelnici crveno-belih razmišljaju o tome ko bi mogao da nasledi čoveka koji se posle titule iz prošle sezone, plasmana u šesnaestinu finala Lige Evrope, potom i grupnu fazu Lige šampiona ovog proleća nalazi pred osvajanjem "duple krune" - prve za crveno-bele od sezone 2006/07.

Jovanović je još 2017. godine bio blizu dolaska u Ljutice Bogdana, ali do toga nije došlo.

On je od od 2008. do 2013. godine trenirao APOEL, s kojim je stigao do četvrtfinala Lige šampiona i osvojio čak devet trofeja na Kipru.

Podsetimo, 2008. godine Zvezda prvi put u svojoj istoriji nije dočekala septembar u Evropi, a glavni krivac bio je Ivan Jovanović koji je tada pravio čuda sa kiparskim autsajderom. Tim iz Nikozije je tada eliminisao Zvezdu u kvalifikacijama za Ligu UEFA, a to je bio jedan od najvećih poraza crveno-belih ikada.

Kurir sport/Beta

