STEFAN ŠAPIĆ PRED DERBI SA NAPRETKOM: Biće jednako teško kao sa Zvezdom!

Fudbaler Čukaričkog Stefan Šapić rekao je danas da je Napredak neugodan protivnik i da njegovoj ekipi neće biti lako u predstojećem meču, kao ni u svim utakmicama do kraja šampionata.

"Sve zavisi od toga kako ćemo otvoriti utakmicu, nikad se ne zna protiv Napretka. Vrlo su neugodna ekipa, dobro popunjena na svim pozicijama, teško bi mi bilo da bilo kog pojedinca izdvojim. Pokušaćemo naravno od prvog minuta da odigramo onako kako treba. Do kraja šampionata ostalo je još samo četiri kola", rekao je Šapić za klupski sajt.

Posle četiri osvojena boda u mečevima protiv Crvene zvezde i Radničkog, fudbaleri Čukaričkog u 34. kolu Super lige Srbije dočekuju Napredak.

Ekipa s Banovog brda je četvrta na tabeli sa 31 bodom, odnosno ima bod manje od Mladosti a bod više od Partizana. Napredak je na šestoj poziciji sa 27 bodova.

Upitan da li saigrači i on već prave računicu koliko bodova bi Čukaričkom bilo dovoljno da izbori Evropu, Šapić je odgovorio da još niko ne razmišlja na taj način.

"Rano je, ima mnogo da se igra. Za sad je najbitnija samo prva naredna utakmica, protiv Napretka. U isto vreme igraju medjusobno preostala dva naša rivala koja se bore za plasman u Evropu, Partizan i Mladost. Ali, jedna računica je najprostija za sada, a to je ona da se mi pitamo, sve je do nas. Jednostavno, ako u naredna četiri meča osvojimo 12 bodova, bićemo treći", rekao je on.

Šapić je istakao da do tih bodova neće biti lako doći i da mečevi protiv Napretka, Proletera i Vojvodine kod kuće, odnosno Mladosti u Lučanima, neće biti ni malo laki.

"Ništa lakši od duela protiv, recimo, Crvene zvezde. Čekaju nas četiri veoma teške utakmice, u kojima možemo mnogo da dobijemo, ali i mnogo da izgubimo", rekao je fudbaler Čukaričkog.

Šapić je naveo da će biti pritiska na tim utakmicama, da je to normalno, ali da je na ekipi da se sa tim pritiskom izbori.

"Do sada smo sve izneli na vrlo dobar način, neka tako i ostane", rekao Šapić.

Utakmica Čukarički - Napredak na programu je u sredu od 18.00.

Kurir sport

Foto: Čuakrički

Kurir