NAGRADA ZA SRPSKOG STRUČNJAKA: Siniša Mihajlović primio trofej koji nosi ime po legendi Lacija! (FOTO)

Mihi urucen Trofej 'Maurizio Maestrelli' Srpski strucnjak na klupi Bolonje pobedio u konkurenciji trenera i na svecanosti u Frozinoneu primio trofej koji nosi ime legendarnog asa Lacija. O tome koliko se promenio u odnosu na prvi mandat u Bolonji, govore reci sportskog direktora Marka Di Vaja koji je bio na terenu kada je Sinisa debitovao kao trener protiv Torina 2008: "Gubili smo na poluvremenu 1:0 i on je usao u svlacionicu besan kao ris. Urlao je i razbio tablu na kojoj se crta taktika. Vratili smo se na teren i zgromili Torino 5:2". Ove subote Bolonja je takodje gubila na poluvremenu 1:0, Sinisa je bacio sako i opet otrcao u svlacionicu. Ali nije nista razbio. Rekao je igracima "moramo biti mirniji i lucidniji, pravimo puno gresaka u pasu, ako rasirimo igru i zaigramo kako umemo, dobijamo ovu utakmicu". Konacan rezultat - 3:1 za Bolonju protiv Empolija. #mihajlovic @officialbolognafc

A post shared by Nebojša Petrović (@nebojsa_petrovic_10) on Apr 30, 2019 at 2:49am PDT