PROSINEČKI: Sviđa mi se Totenhem, ali sa druge strane je Dušan Tadić! Selektor Bosne nahvalio srpskog reprezentativca

"Teško mi je da procenim ko je favorit u duelu Totenhema i Ajaksa. Vidim kako mnogi ulogu favorita daju Ajaksu, oni su to zaslužili izbacivši Real Madrid i Juventus, no meni se jako sviđa ovaj Totenhem. Igraju brzo i atraktivno, baš deluju moćno. Opet, s druge strane je Dušan Tadić, koji me je oduševio. On i čitav niz sjajnih klinaca", kaže Robert Prosinečki.

Prosinečki ipak ovim ekipama ne daje šanse za titulu prvaka Evrope.

"Ma svaka čast i Totenhemu i Ajaksu, napravili su velike stvari ove sezone, ali ne vidim kako neko od njih može do titule prvaka Evrope. Jednostavno, Barselona i Liverpul su prekvalitetni, ko od njih ode u finale, taj će još jednom pokoriti Evropu."

Utakmica između Totenhema i Ajaksa na programu je od 21 sat.

Kurir sport

Kurir