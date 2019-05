IMAM NOĆNE MORE ZBOG KOSOVA: Bivši trener Partizana KONAČNO progovorio o istorijskom meču njegove Crne Gore sa reprezentacijom iz Prištine!

Ljubiša Tumbaković u intervjuu za Sport klub priznaje da mu teško pada predstojeća utakmica Crne Gore, čiji je selektor, sa Kosovom.

- Kad je Kosovo u pitanju, to je stvarno noćna mora. Kako da se postavim kad vodim taj meč? Stvarno nije bilo dobro nikome od nas petorice iz delegacije koji smo bili na žrebu. Imam neku noćnu moru, verovatno i ljudi koji sarađuju sa mnom. Kako će se ovo sve završiti, u ovom momentu, iskreno, ne znam ni ja.

Osim toga Tumbković se osvrnuo i na katastrofalno stanje u crno-belom taboru, pa je prokomentarisao da je i sam delimično kriv za sve to kao bivši trener.

- Ovog momenta Partizan kao klub ne postoji! Nije ni deo onog sistema i neće ni biti dok se ne budu dozvali pameti. Kad budu počeli da rade kao što je nekad neko radio, onda će Partizan ponovo biti klub. Da li to mogu ovi ljudi? Nisam siguran - rekao je Tumbaković, pa iskreno dodao da se i sam oseća krivim zbog svih dešavanja u voljenom klubu:

- Imam deo krivice koju moram da prihvatim. Kada sam se vratio posle inostranstva, poverovao sam ljudima kojima uvek verujem da je neka opcija sa tadašnjim predlogom jednog čoveka čije ime ne želim da pomenemda bude predsednik Partizana. Bio sam deo te priče, grupe koja je to prihvatila zarad dobra Partizana, bez obzira na to što nisam verovao da taj čovek može to da iznese. Ta grupa ljudi se kasnije podelila u dve frakcije, jedna je opozicija, a druga u Partizanu.

Tumabković tvrdi da nijedna od te dve opcije nije dobra za crno-bele.

- Ni jedna ni druga nisu valjale, a ja sam bio deo toga i kajem se što sam to uradio. Ali to je bilo, prošlo. Sada smo deo druge priče koja ima želju da se Partizan vrati pravim partizanovcima, kada dođeš u klub, da imaš kome da se obratiš. Danas, kad dođeš, neće te ni prepoznati - zaključio je Tumbaković.

