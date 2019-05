DVA BISERA PARTIZANA OTVORILA DUŠU: Đerlek i Stevanović pričali o lekcijama koje uče od Saše Ilića, Ligi šampiona, omiljenim igračima, snovima!

DO DETALJA

Obojica imaju sreću da su u timu sa legendarnim Sašom Ilićem, kapitenom crno-belih, koji koristi svaki slobodan trenutak da ih posavetuje i ukaže na prostor za unapređenje.

- Dosta je momaka na treningu od kojih može nešto da se nauči, ali Saša Ilić je priča za sebe. Čovek ima 40 godina, ali i dalje igra sa takvim majstorstvom, sa neverovatnim osećajem na lopti. Kako daje pas, kako se otkriva...to je za udžbenike. Svaka lopta mu unapred ima jasnu i preciznu putanju i uvek je za korak ispred drugih...Drago mi je što sam u prilici da učim od njega – govori Đerlek, jedan od najtalentovanijih fudbalera u Evropi.

Među brojnim savetima, Armin pamti jednu rečenicu koju Saša često ponavlja.

- Kaže mi da je potrebno što više da guram loptu napred. Govori mi da je fudbal igra na golove, i da treba igrati napadački.

Oduševljenje Ilićem deli i Stevanović, koji pokriva poziciju levog krila, ali i polušpica.

- Nemam dovoljno reči hvale za Sašu, privilegija je biti na treningu sa njim. Kada mi je god trebala pomoć, uvek me je savetovao, i bodri me. Zahvalan sam mu do neba na tome. Igramo na sličnoj poziciji i trudim se da upijam svaku reč ili potez koji mi pokaže.

Na pitanje da li zna do kada Ilić planira da igra, Filip se samo osmehuje.

- Ne znam, ali što se mene tiče, što duže to bolje – govori naš fudbaler na “adidas” žurki na kojoj je predstavljen model “Nite Jogger”.

Tandem prati i završnicu Lige šampiona, a svako ima svoje favorite.

- Ajaks je pobrao velike simpatije, niko nije ovo očekivao od njih. Igraju izuzetno lep fudbal, ali mislim da će Totenhem da prođe, na iskustvo. Što se druge utakmice tiče, govorio sam neka bude navijački, za Liverpul, jer mi se sviđa njihov stil fudbala. Ali, sada će im biti jako teško da se rezultatski vrate protiv Barselone, iako nije nemoguće. Ipak, prvo neka osvoje Premijer ligu, što bi im možda i više značilo od Lige šampiona. Imaju stvarno dobar tim i strašan individualni kvalitet – govori Đerlek.

Armin ističe trojicu igrača “crvenih” koji mu se posebno dopadaju.

- Mane, Salah i Firmino. Sve su to igrači koji jednim potezom rešavaju utakmicu. Ako govorimo o ostalim klubovima u Evropi, Azar izuzetno veliku razliku pravi na terenu. Zatim, Mbape, iako mlad već je vrstan fudbaler i svetska je klasa.

Stevanović, sa druge strane, veruje u “kopljanike” i vidi ih u finalu Lige šampiona.

- Moji favoriti od početka takmičenja su bili Ajaks i Barselona. Navijao sam za njih i mislim da će ta dva kluba igrati u finalu. Sviđaju mi se jer igraju kao tim. Barsa mi se dopada i zbog Mesija, koji mi je jedan od omiljenih igrača. Za Ajaks sam takođe navijao, zbog Tadića, De Jonga i ostalih.

Dušan Tadić je uzor svim mladim fudbalerima, a tako je i sa Filipom

- Sve mi se kod njega dopada. Ima predobar dribling, pregled igre. Odličan igrač.

Strast prema fudbalu i sportski snovi su nešto što mlade fudbalere vodi iz treninga u trening.

- Jedan san već živim, jer sam u klubu koji volim. Ali, sanjam i o tome da igram u nekoj od liga petice i da nastupam u Ligi šampiona, naravno, i u A reprezentaciji. Voleo bih i da zaigram na stadionu “Santjago Bernabeu”, jer je Real najveći klub na svetu – ističe Novopazarac.

Fudbal diše i živi i mladi Ariljac, Stevanović.

- To je tako od malena. Uvek sam voleo da igram fudbal i da gledam utakmice. Pamtim i prvi meč koji sam uživo pratio, derbi na Marakani, na kom sam bio sa dedom i sestrom. Svo troje crno-beli, od rođenja. Mislim da je to bilo 2014. i sećam se da je bilo neverovatno. Sedeli smo na istoku, i malo sam se uplašio zbog te atmosfere, jer sam još sam bio mali – kaže Filip koji do kraja sezone nastupa za kadetski tim iz Humske i čeka svoju priliku u A timu.

Iako još tinejdžeri, navikli su se na život u Beogradu.

- Već četiri godine sam u Beogradu. Malo mi je bilo teško tek kad sam došao, vuklo me je sve, društvo mi je ostalo u Pazaru. Osećao sam se “pogubljeno”. Ali kako je vreme odmicalo, privikao sam se i fokusirao se na cilj u životu – kaže Đerlek, a Stevanović dodaje: - Zbog posvećenosti fudbalu, skroz nam je dan isplaniran, ni ja ne nalazim dovoljno vremena da odem u Arilje. Ali, biće vremena na leto da vidim porodicu i prijatelje iz osnovne škole. Znamo zašto smo ovde, i trudimo se da ostvarimo na terenu najbolje što možemo.

