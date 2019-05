MILOJEVIĆ: Tek ćemo postati svesni uspeha protiv Liverpula

Milojević je, pred meč protiv Proletera u pretposlednjem kolu Superlige Srbije, dodao da je veći preokret Liverpula protiv Barselone, nego Totenhema u gostima nad Ajaksom za finale LŠ.

"Mi smo onako "srećno" pobedili Liverpul. Ono što smo videli u polufinalu je suština i srž savremenog fudbala, svako od nas treba da izvuče zaključke. Videli smo četiri sjajne ekipe i sve smo mogli da vidimo, totalni fudbal pogotovo u režiji Liverpula, iako će mnogi smatrati da smo ga pukom srećom pobedili. Ali, kako god, mi smo Liverpul pobedili i svi navijači na tribinama imali su veliku sreću da vide uživo tako veliku ekipu. Kako vreme bude prolazilo, bićemo svesniji protiv koga smo igrali i sigurno smo dosta naučili", rekao je Milojević na konferenciji za medije na stadionu "Rajko Mitić".

Milojević je najavio da će u meču u Novom Sadu šansu dobiti igrači sa manjom minutažom do sada.

"Matematički smo obezbedili titulu, što nam i jeste bio cilj, imaćemo dosta promena u sastavu i igrača koje ćemo probati. Dosta njih je zaslužilo veću minutažu, možda i veću šansu. Neki su možda dobili veću minutažu, ali o tome pričamo sada kada smo rešili prvenstvo. Gledam šta je najbolje za tim i datu utakmicu, odnosno kako ja to vidim u pripremi kada se uzima mnogo faktora u obzir. Žao mi je što pojedinci nisu dobili veću šansu, ali na kraju, ja sam tako odlučio".

Prema njegovim rečima Proleter je kao debitant u Superligi puno pokazao.

"Imaju jako iskusne igrače koji drže kontinuitet cele sezone. Kolega Dragan Radojičić fenomenalno radi posao, a nije lako voditi jednu takvu ekipu. Iskreno im čestitam na rezultatima i nadam se da će imati uspeha i sledeće sezone".

On se osvrnuo i na "zaboravljenog" Brazilca Džonatana Kafua.

"Kafu nije loš igrač, ali se nije uklopio u moju koncepciju. To ne umanjuje da je on dobar igrač, možda će neki igrači u drugim sredinama biti najbolji, a kod nas nisu se pokazali u najboljem svetlu. Jednostavno, nisu se poklopile neke kockice. Lepo je kada imate veliki procenat uspešnosti pojačanja. Nekada se to ne desi, ali ne znači da je loš igrac, samo se neko nije uklopio u moju filozofiju. Nisam vidovit, niti je neko od nas, radimo neke stvari na bazi pretpostavke".

Milojević naglašava da motiv ne sme da se dovodi u pitanje, bez obzira što je obezbeđena titula.

"Uvek sam davao i dajem sve od sebe, veliki sam radoholik, možda nekada i preterujem. Nije još sve gotovo. Nisam lažno skroman, uvek se trudim sa saradnicima da vredno radimo i na kraju ove sezone podvućićemo crtu da vidimo šta smo uradili. Sigurno da ima nešto što uvek može i mora bolje. Uvek ima novih izazova, svaki mec donosi mnogo i klubu sa istorijom kao što je Zvezda, uvek idete stepenik više. Zato Zvezdu pravimo ovako velikom", zaključio je on.

Utakmica između Proletera i Crvene zvezde igra se sutra od 18 sati na stadionu Karađorđe.

