VELIKA ČAST ZA SRPSKU FUDBALSKU LEGENDU! Dejan Stanković ulazi u Interovu kuću slavnih!

Deki u Kuci slavnih! U ponedeljak, pre pocetka utakmice sa @acchievoverona , legendarni srpski fudbaler zvanicno postaje clan Interove Kuce slavnih: "To je jedno od najvecih priznanja u mom zivotu i mojoj karijeri. Vec razmisljam o tome sta cu da kazem tokom ceremonije. Moram da se zahvalim pre svega porodici Morati koja mi je omogucila da obucem dres jednog od najvecih klubova na svetu. Zahvalicu se svojim saigracima i trenerima sa kojima sam saradjivao i proveo nezaboravne godine na Meazzi. Imao sam njihovu podrsku cak i u trenucima kada nije sve islo kako treba. Pre mene je veliki @lotharmatthaus10 usao u Hall of Fame i znam koliko je to znacajan trenutak u karijeri svakog igraca. Nije mala stvar biti u Kuci slavnih bilo cega, a kamoli kluba sa takvom tradicijom. Jedva cekam ponedeljak, iskreno imam i malu tremu, ali znam da cu taj dan pamtiti do kraja zivota" - rekao je Dejan Stankovic za 'Stadionsku groznicu'. @inter #halloffame #dejanstankovic #top11 @mondorssport #fcinter

