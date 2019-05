JUNAK ZVEZDINE POBEDE U NOVOM SADU: Napokon se isplatilo što ostajem da vežbam posle treninga!

Ušao je u igru u 60. minutu, prvi put u 2019. godini, i 15 minuta kasnije bio je strelac gola koji je odlučio pobednika.

- Nakon kornera koji je izveo Ebisilio, golman Proletera je bio nesiguran i najbolje sam se snašao u toj gužvi. Srećan sam zbog trećeg gola u crveno-belom dresu, videlo se i po slavlju koliko mi znači pogodak. Drago mi je što sam iskoristio šansu i opravdao poverenje trenera i stručnog štaba. Vežbamo često završnicu na treninzima, volim da ostajem da radim na tome i sada se to i isplatilo- rekao je Jevtović:

Zvezdin džoker osvrnuo se na učinak ekipe protiv Proletera.

- Teška utakmica, bilo je dosta prekida igre, to nas je svakako ometalo. Znamo da teren u Novom Sadu nije u najboljem stanju, to se i danas pokazalo. Ipak, trudimo se da se ne obaziremo na to, uslovi igre su isti za sve. Važno je da smo zabeležili novu pobedu, iako je titula obezbeđena mi uvek idemo na pobedu.

Crveno-bele u sredu očekuje revanš polufinala Kupa Srbije u Lučanima.

- Imamo lepu prednost, ali svesni smo da ne smemo da se opustimo. Mladost je dobra ekipa i zato ćemo se maksimalno ozbiljno pripremiti za taj susret. Naravno, podrška navijača biće naš adut, a verujem da će dobar rezultat biti još lepši povod da u što većem broju ispune stadion na proslavi titule, u nedelju kada ćemo odmeriti snage sa Napretkom - poručio je Jevtović.

Kurir sport

Kurir