NAJAVIO RASTANAK?! VLADAN MILOJEVIĆ: Guraće Zvezda i bez mene

Sjajni stručnjak je priznao da je došlo do zamora i praktično je najavio rastanak sa voljenim klubom.

"Zvezda je specifičan sistem. Za nas koji smo ponikli u Zvezdi je sve drugačije, unosi se velika količina emocija. Veća je i odgovornost. Ne piše mi to u ugovoru, ali je ogromna obaveza, vodite najpopularniji klub na ovim prostorima. Gde god da se pojavite, prezentujete ga. Kada vodite klub koji je deo vas, onda želite da budete perfekcionista. Veoma sam disciplinovan, ne znam da funkcionišem u haotičnoj situaciji. Kada jednog dana budem u drugom klubu, to će biti surovi profesionalizam, a ovde je sve emocija. Mnogo neprospavanih noći. To je nešto što voliš, ali te i troši. Mentalitet mi je takav da se vezujem, dajem sve od sebe. Ne bi trebalo tako gledati, niti želim sada da komentarišem. Ko god i kada bude došao, Zvezda je veliki klub i guraće još bolje" poručio je Vladan za Sportski žurnal.

