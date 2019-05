ZVEZDA POZIVA SVE NAVIJAČE: Dođite na proslavu titule i druženje sa šampionima!

Sada već prema tradiciji, spremili smo zanimljivo druženje sa navijačima uoči superligaške utakmice, poslednje ove sezone. Za kraj domaćeg prvenstva dočekaćemo Napredak u nedelju (19:00), ali je potrebno da već od 18 sati budete na stadionu „Rajko Mitić“ kako biste prisustvovali dodeli pehara i uveličali šampionsku ceremoniju.



Pre toga, u petak, 17. maja od 14 časova biće organizovana promocija novog dresa za sezonu 2019/2020, i to u Red Star šopu na Marakani.



To znači i da zvezdaše čeka još jedno sjajno druženje sa prvotimcima Zvezde, jer će svi igrači biti u klupskoj prodavnici od 14 sati i premijerno ćete moći da vidite i kupite novi dres sa trećom zvezdicom. Cena je 7.990 dinara.

Biće to prilika i da pozdravite šampione koji su doneli 30. titulu na Marakanu, zbog koje se simbolično dodaje treća zvezdica na grb.



Crveno-beli fudbaleri će se, kao po običaju, družiti sa zvezdašima koji dođu i deliti im autograme na specijalnim karticama za ovu priliku, a moći će i da se fotografišu sa njima.



To će biti pravo zagrevanje za nedeljni spektakl i proslavu jubilarne titule, ali i 30. rođendana naših navijača Delija, zato ispunite tribine protiv Napretka kako bi šef stručnog štaba Vladan Milojević i njegovi izabranici odigrali poslednji prvenstveni meč ove sezone u atmosferi za pamćenje.



Takođe, i naš Servis za članstvo na zapadnoj tribini biće otvoren (od 9 do 17 časova) i svako ko postane novi član ili obnovi članstvo, ono će trajati sve do kraja sledeće sezone, odnosno do 1. jula 2020. godine. Za decu do 15 godina članstvo je besplatno, od 15 do 18 plaća se 500 dinara na godišnjem nivou, a za starije od 18 iznosi 1.000 dinara.

