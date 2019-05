SEZONSKE ULAZNICE: Zvezda ima poruku za Delije

Crveno-beli su odbranili titulu, a svečana ceremonija počeće u 18 časova.





Naredna sezona, u kojoj Zvezdu očekuju kvalifikacije za Ligu šampiona, startovaće veoma brzo, a crveno-beli su izdali saopštenje koje je značajno za navijače.

Navijači će i u toku sutrašnjeg dana moći da postanu članovi Crvene zvezde, što je značajno jer je članska karta prduslov za sezonske ulaznice.





– Članske karte svih zvezdaša koji se odluče da postanu članovi ili obnove članstvo u narednom periodu, važiće do kraja sledeće sezone, odnosno do 1. jula 2020. godine. Član voljenog kluba možete postati i sutra uoči šampionske proslave i meča sa Napretkom (19), poslednjeg ove sezone u Superligi.

Svi koji žele da postanu ili ostanu deo crveno-bele armije to mogu inače da učine svakog radnog dana od 9 do 17 časova u prostorijama Servisa za članstvo na zapadnoj tribini stadiona „Rajko Mitić“.

Na dan utakmice sa Napretkom, u nedelju 19. maja, servis će bii otvoren od 14 časova, odnosno pet sati pre meča kao što je i praksa kada igra Zvezda na svom stadionu. Godišnja članarina za punoletne članove – standard članstvo je 1000 dinara.



Osobe od 15 do 18 godina, odnosno junior plus članstvo plaća se 500 dinara, dok je junior članstvo za decu do 15 godina besplatno.

Podsetimo, dosadašnje članske karte važile su 365 dana, pa je aktuelna promena idealna prilika da zvezdaši na vreme obezbede člansku kartu koja je ujedno preduslov za sezonske ulaznice, ali i pravo preče kupovine karata, odnosno rezervacije za međunarodne utakmice Crvene zvezde.

Sa članskom kartom ostvarujete i 20 odsto popusta prilikom kupovine u klupskom butiku (neračunajući proizvode već na popustu), imate besplatnu posetu muzeju Crvene zvezde na Marakani, kao i 50% popusta na Marakana turu, koja se ponovo uvodi predstojećeg leta, stoji na sajtu Crvene zvezde.

Kurir sport

Kurir