KAKO JE SLAVIŠA STOJANOVIĆ GURNUO LUKU U VATRU: Jović je novi Darko Pančev, ima urođeni i ubilački golgeterski instinkt! (VIDEO)

Takvih napadača nema u Evropi. Podseća me na Zvezdinu Kobru i Gerda Milera, objasnio bivši trener crveno-belih kod kojeg je mladi as debitovao

Slaviša Stojanović bio je prvi trener koji je ukazao šansu Luki Joviću u prvom timu Crvene zvezde. Vrsni stručnjak osetio je mladog fudbalera i sa 16,5 godina dao mu priliku da debituje za crveno-bele 28. maja 2014. godine, u meču protiv Vojvodine u Novom Sadu koji je završen s rezultatom 3:3.

Otada je prošlo pet godina, Luka Jović više nije samo talentovani klinac, već najtraženiji napadač u Evropi za koga španski mediji pišu da je za 60.000.000 evra iz Ajntrahta prešao u Real iz Madrida.



Slaviša Stojanović uspeo je da posle šest godina vrati Crvenoj zvezdi titulu, ali to nije bila jedina njegova zasluga. Umeo je tada da u turbulentnoj sezoni jednu celinu ujedini karaktere poput Ninkovića, Mrđe, Pečnika, Milijaša, Lazovića, Mijailovića, ali i da nađe prostora za jednog Luku Jovića.

Mladi fudbaler je u meču protiv Vojvodine ušao u istoriju kluba, pošto je postigao pogodak sa 16 godina, pet meseci i pet dana, čime je oborio rekord legendarnog Dejana Stankovića.



Sećate li se prve Lukine utakmice u dresu Crvene zvezde? Kod vas je debitovao.

- Sećam se te utakmice u Novom Sadu. Kako da se ne sećam... Imam kristalnu sliku, baš kod Lukinog gola. Mislim da je prošlo minut, ili dva kako sam ga uveo u igru, a on je odmah dao gol. Miloš Ninković mu je dao loptu, a on je levom nogom, onako znalački pogodio, iako je imao samo 16 ipo godina. Bio je to njegov prvi kontakt s loptom i odmah gol - prisetio se za Kurir Slaviša Stojanović i dodao:



- Sećam se da je odmah posle gola dotrčao do mog pomoćnika Živkovića jer mu je on bio trener u omladincima. Ja sam ga zagrlio tek u svlačionici. (smeh)

Možete li da se setite šta ste rekli Luki kada je trebalo da uđe u igru?

- Bio je malo napet kada sam ga pozvao. Kazao sam mu da se opusti i uživa u igri. I da ako tako bude, da će dati gol.



Kad se toga prisetite i sada pogledate gde je stigao, šta pomislite?

- Drago mi je zbog njega! Mnogo mi je drago! Uživam u njegovim partijama. S namerom celu sezonu gledam Ajntraht, iako ih nisam pratio. Neverovatan je osećaj. Stvarno. Nisam verovao da će ovako brzo doći na top nivo.

Kako ste došli na ideju da mu date šansu?

- Bila je to jedna turbulentna sezona za Crvenu zvezdu, sa mnogo pritisaka. Zvezdaška javnost je čekala titulu šest godina i sve je bilo podređeno rezultatu. Opet, kod Luke se već tada videlo da je samo pitanje vremena kada će eksplodirati. Ja sam imao dvojicu sjajnih napadača Dragana Mrđu i Abiolu Daudu...

Kakav je Luka bio kao mlad igrač?

- Specifičan! U prolećnom delu sezone bio je priključen prvom timu i trenirao je sa nama. Na prvi pogled izgledao je lenjo i nezainteresovano, ali kad bi uzeo loptu videla se eksplozija i kvalitet.

Koliko je Joviću pomoglo što je izabrao klub poput Ajntrahta?

- Njegova odluka da dođe u Nemačku pokazala se kao pravi potez. Vidi se da se on u Bundesligi oseća fenomenalno. Prija mu što je okružen srpskim igračima i ostalim Balkancima, mada se odlično slaže sa svima. Sve ovo navedeno uticalo je da brže sazri i adaptira se na novu sredinu.

Odgovara li mu igra i taktika Ajntrahta?

- To je ključ svega! Stil igre je veoma bitan, a Luka se u Ajntrahtu oseća kao svoj na svome. Očigledno mu prija taktika trenera Hitera sa trojicom pozadi, gde bekove igraju vezni igrači i gde on ima dovoljno prostora.

Čini se da ga uopšte ne dotiče to što ga traže najveći klubovi Evrope?

- Sve to govori da je on već sada vanserijski fudbaler. Ko god ga bude doveo, imaće u njemu perpsektivu za dugi niz narednih godina. To je barem jasno. Želim mu da ode u veliki klub, da njegova odluka bude prava, kao kada je birao Ajntraht. Luki je potrebno da igra i zato pri izboru novog kluba ne sme napraviti grešku.

Kako vi vidite danas Luku Jovića, sa kojim napadačem biste mogli da ga uporedite?

- Trenutno nema takvih napadača u Evropi. Već sam rekao da je specifičan, vuče pomalo na one centarforove od pre 20 i više godina. Ima neverovatan osećaj za gol i tajming za utrčavanje. Šutira sjajno i levom i desnog nogom, igra glavom mu je savršena. Butine su mu jake, telo takođe, snažan je u duelu, gotovo je nemoguće oboriti ga. Zato me podseća na Gerda Milera i Darka Pančeva! Oni su bili zveri na terenu, a Luka je isti takav - zaključio je Slaviša Stojanović.



Jednostavno, a nije Golove daje kao da peva

Šta je to što ga izdvaja od drugih?

- Luka se ne muči dok daje golove. Kod njega to sve izgleda jednostavno. Uporedio bih ga sa pevačima. Postoje pevači koji pevaju sa lakoćom i oni koji se muče, da im vidite žile na vratu. A, Jović sa osmehom daje golove. Kod njega su golovi kao pesma.

Bez susreta pet godina Voleo bih da ga vidim

Jeste li ostali u kontaktu sa Lukom Jovićem?

- Nažalost nisam! Nismo se dugo videli. Otišao sam iz kluba mesec dana posle one utakmice Zvezde i Vojvodine u Novom Sadu. Voleo bih da ga vidim, imali bismo o čemu da pričamo.

Bez sujete Lalat je bio najhrabriji!

foto: Saša Pavlić Ko je uticao na Luku Jovića?

- Moj kolega Nenad Lalatović odigrao je ključnu ulogu kada je razvoj Luke Jovića u pitanju. Dao mu je šansu u kontinuitetu. Lalat nije imao strah, verovao je ne samo u Luku, već i ostale Zvezdine talentovane klince. I zato mu svaka čast! Ako sam ja bio inicijalna kapisla kod Luke, onda je Lalat bio eksplozija! Naravno, ne smemo zaboraviti ni Lukine trenere iz mlađih kategorija - bez imalo sujete objasnio je Stojanović.

Samo da zaigraju Luka i Mitar - pakleni tandem

foto: Reuters Kako vidite Luku Jovića u reprezentaciji Srbije?

- Vidim ga kao lidera jedne nove generacije. Srbija sa njim ima veliku perspektivu i pozitivnu budućnost, posebno ako uz njega budu igrali i još neki od igrača iz generacije koja je bila svetski prvak na Novom Zelandu, a koji sada vode glavnu reč u svojim klubovima. Sada, Jović može da bude pakleni tandem sa Mitrovićem. Srbija ne treba da brine za godine koje dolaze!

60

miliona evra je vrednost mladog napadača

26

golova dao je ove sezone

21

godinu ima centrafor Ajntrahta

8

je broj na dresu koji nosi

4

sezone je proveo u Crvenoj zvezdi

